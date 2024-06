Sorgen um Rüdiger: "Wir hoffen, dass es nichts Schlimmes ist"

Lange Zeit sah es danach aus, als würde die deutsche Nationalmannschaft den ersten Platz in Gruppe A verpassen. Niclas Füllkrugs später Treffer zum 1:1 ließ die DFB-Elf schlussendlich doch noch aufatmen, ein anderes Thema bereitet Bundestrainer Julian Nagelsmann aber dennoch Sorgen.

Bereits vor dem letzten Vorrunden-Spiel gegen die Schweiz in Frankfurt war klar gewesen, dass Julian Nagelsmann vier von einer möglichen Gelbsperre bedrohten Spieler von Beginn an aufs Feld schicken würde. "Auf die Gelb-Situation nehme ich keine Rücksicht, ich vertraue unserem Kader", hatte der 36-Jährige bereits am Samstag klargemacht und war damit freilich das Risiko eingegangen, dass einer oder gar mehrere Stammspieler fürs Achtelfinale fehlen könnten.

Und zumindest im Fall von Innenverteidiger Jonathan Tah trat genau dieser Fall ein: Als der Double-Sieger von Bayer 04 Leverkusen in Minute 38 sein Bein im Zweikampf mit Breel Embolo eine Etage zu hoch positioniert hatte, musste Schiedsrichter Daniele Orsato nicht lange überlegen und zückte die Gelbe Karte. Für Nagelsmann eine "harte" Entscheidung.

Komplett neues Abwehr-Duo in Dortmund?

In der zweiten Hälfte ersetzte Dortmunds Nico Schlotterbeck Tah nach einer guten Stunde, um sich wohl bereits schon einmal fürs Achtelfinale neben Antonio Rüdiger einspielen zu können. Doch ob der Abwehrchef in Dortmund am kommenden Samstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen den zweiten Platz aus Gruppe C um England, Dänemark, Slowenien und Serbien mitwirken kann, steht nach aktuellem Stand zumindest in den Sternen.

Wie Nagelsmann nach dem Spiel im Interview mit der ARD nämlich erklärte, habe der La-Liga-Legionär von Champions-League-Sieger Real Madrid Probleme mit dem Oberschenkel, "da wissen wir noch nicht genau, was es ist. Wir hoffen, dass es nichts Schlimmes ist." Zumindest einmal leichte Sorgen muss man sich also um den 31-jährigen Routinier machen, der in der Schlussphase als zusätzlicher Stürmer agiert hatte, um das am Ende auch erreichte Ausgleichstor mit seinen Kollegen zu erzwingen.

Schlotterbecks Einwechslung für Tah lässt jedenfalls darauf schließen, dass der Dortmunder die erste Option in der Innenverteidigung ist. Sollte sich herausstellen, dass zudem Rüdiger nicht einsatzbereit fürs Achtelfinale ist, würde wohl Waldemar Anton in seinem neuen Wohnzimmer an die Seite seines neuen Abwehrkollegen rücken.

