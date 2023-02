Sorgen um Rexhbecaj - Cardona bald wieder dabei

Mit dem 1:0 gegen 1899 Hoffenheim hat sich der FC Augsburg vorerst Luft im Abstiegskampf verschafft. Während Trainer Enrico Maaßen vor der Winterpause personell oft die Hände gebunden waren, verfügt er plötzlich über ausreichend Optionen. Und es dürften bald noch mehr werden.

Im Training am Samstag mischte Irvin Cardona erstmals wieder voll mit dem Team mit. Bei seinem Bundesligadebüt beim 3:4 bei Borussia Dortmund hatte sich der Angreifer eine schmerzhafte Blessur am Fuß zugezogen. Am kommenden Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) bei Hertha BSC könnte der 25-Jährige in den Kader zurückkehren. Intern gilt der spielintelligente Franzose als bester Winterneuzugang für die Offensive. Eine Chance könnte schon bald auch Nathanael Mbuku erhalten, den der FCA Ende Januar verpflichtete.

Der 20-Jährige begeistert im Training nicht nur Torwart Rafal Gikiewicz mit seiner Qualität, die besonders beim Spiel auf engen Räumen zum Tragen kommt. Von den arrivierten Spielern könnten Niklas Dorsch und Mads Pedersen zurückkehren. Dorsch fehlte gegen Hoffenheim, weil er Fieber hatte und Antibiotika nehmen musste. Pedersen plagte sich zuletzt mit muskulären Problemen. Er muss sich links hinten einem gewaltigen Konkurrenzkampf stellen, sammelte zuletzt bei Maaßen jedoch auch Pluspunkte.

Renato Veiga ersetzte Pedersen sehr ordentlich, Neuzugang David Colina ist dort wie auf allen anderen Außenpositionen eine Alternative. Und dann wäre da noch Iago, der gegen 1899 bei seinem Comeback als Joker ein belebendes Element war.

Sorgen bereitet aktuell lediglich Elvis Rexhbecaj, bei dem die Wade fest wurde, weswegen er ausgewechselt wurde. Ein Ultraschall am Samstag zeigte zwar keine strukturelle Verletzung, am Montag sollen jedoch weitere Tests folgen. Wieder gesund und fit ist derweil Reece Oxford. Allerdings schleppt der Innenverteidiger einen Trainingsrückstand mit sich rum. Und weil Maaßen über genügend Alternativen verfügt, unter anderem saß Maximilian Bauer auf der Bank, gibt es keinen Grund den Engländer zu schnell wieder spielen zu lassen. Etwas länger dauert es noch bei André Hahn, der sein Comeback nach einem Knorpelschaden aber noch für diese Saison anpeilt.