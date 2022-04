Sorgen um Plea und Bensebaini - Friedrichs nächster Schritt

Der Klassenerhalt ist gesichert. Seit dem Wochenende steht auch rechnerisch fest, dass die Borussia nicht mehr absteigen kann. Das 3:3 beim SC Freiburg hat allerdings zwei neue Verletzte mit sich gebracht.

Sorgen machen Alassane Plea und Ramy Bensebaini. Die beiden Stammkräfte traten die Rückreise aus Freiburg mit Blessuren an. Plea, der am Samstag in der 73. Minute den Platz angeschlagen verlassen musste, zog sich nach Vereinsangaben eine schwere Prellung zu. Der Angreifer war nach einem Luftzweikampf bei der Landung unglücklich im Bereich des Sprunggelenks und der Wade getroffen worden. Bensebaini erlitt eine Verstauchung des Sprunggelenks. Ob das Duo im nächsten Heimspiel gegen RB Leipzig am kommenden Montag zur Verfügung steht, ist offen.

Ginter, Thuram und Benes: Ab Mittwoch unter Beobachtung

In Freiburg musste Trainer Adi Hütter schon Matthias Ginter (Schlag auf den Fuß), Marcus Thuram und Lazlo Benes (beide muskuläre Probleme) ersetzen. Auch bei ihnen muss im Verlauf der Trainingswoche abgewartet werden, inwieweit sie für das vorletzte Heimspiel der Saison infrage kommen. Nach einem freien Montag und Dienstag steigen die Borussen am Mittwoch in die Trainingswoche ein. Die Einheit findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Friedrichs nächster Schritt zum Comeback

Einen weiteren Schritt auf dem Weg zum Comeback machte am Wochenende Marvin Friedrich. Der Innenverteidiger stand in Freiburg erstmals seit langer Zeit wieder im Kader. Friedrich wurde zuletzt von gesundheitlichen Problemen (schwerer Infekt, auffälliges Blutbild nach COVID-19) zurückgeworfen und hatte erst Ende der vergangenen Woche wieder das Mannschaftstraining aufnehmen können.

Friedrich, im Winter von Union Berlin verpflichtet, kam bisher auf sechs Pflichtspieleinsätze für die Borussia. Zum letzten Mal stand er am 20. Februar beim 0:6 bei Borussia Dortmund (23. Spieltag) für die Fohlen auf dem Platz.