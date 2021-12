Sorgen um Paulo Otavio: Kohfeldt befürchtet "das Schlimmste"

Der VfL Wolfsburg verlor gegen Stuttgart nicht nur das Spiel, sondern auch zwei Spieler. Bei Paulo Otavio befürchtet Trainer Florian Kohfeldt sogar "das Schlimmste".

Es läuft nicht in Wolfsburg. Nach dem 0:2 gegen den VfB machte sich mächtig Frust breit im Wolfsrudel, das zudem noch zwei Verletzte zu beklagen hatte. Bereits in der ersten Hälfte musste Aster Vranckx ausgewechselt werden. Der Belgier zeigte Schmerzen im Hals-/Nackenbereich an. Eine Diagnose soll es nach weiteren Untersuchungen geben.

Mehr Sorgen bereitet Paulo Otavio. Der Brasilianer war während eines Laufduells mit Konstantinos Mavropanos unglücklich umgeknickt, auch noch ausgerutscht und musste anschließend mit dick einbandagiertem rechten Knie ausgewechselt werden (52.).

Otavio wurde anschließend in ein Krankenhaus gebraucht - und es droht eine lange Pause. Trainer Florian Kohfeldt verbreitete jedenfalls wenig Hoffnung, als er auf der Pressekonferenz nach dem Spiel sagte, dass man mit "dem Schlimmsten" rechnen müsse.

Der Linksverteidiger steht damit vor dem nächsten Eintrag in seine Krankenakte. Der 27-Jährige hatte bereits den Saisonstart wegen einer Sprunggelenksverletzung verpasst und war erst Mitte Oktober zurückgekommen.