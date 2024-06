Sorgen um Oberdorf: Tränen bei der Auswechslung

Lena Oberdorf musste beim EM-Qualifikationsspiel zwischen Deutschland und Polen verletzt ausgewechselt werden. Nicht nur Coach Horst Hrubesch bangt um ihre Teilnahme bei den Olympischen Spielen, auch der FC Bayern wird genau hinschauen.

Die DFB-Elf bangt gut sieben Wochen vor ihrem Olympia-Auftakt um Lena Oberdorf. Bei der Partie am Dienstagabend in Polen konnte der 22 Jahre alte Neuzugang des FC Bayern nach einem Zweikampf in der 37. Minute die Partie nicht fortsetzen. Oberdorf habe "wegen eines schmerzhaften Schlags in die linke Wade ausgewechselt werden" müssen, teilte der DFB kurz darauf mit.

Oberdorf, die für ihre Grätsche gegen Ewelina Kamczyk sogar die Gelbe Karte gesehen hatte, hielt sich zunächst die linke Wade, ehe sie gestützt von zwei Betreuern und unter Tränen vom Platz geführt wurde. In die Kabine musste sie kurz darauf getragen werden.

Unabhängig von der Schwere der Verletzung wird Oberdorf beim Qualifikationsspiel auf Island am 12. Juli aufgrund ihrer zweiten Gelben Karte fehlen.

In ihrem 50. Länderspiel hatte Oberdorf, die vor ihrem Wechsel zu den Bayern mit dem VfL Wolfsburg noch den DFB-Pokal gewonnen hatte, Deutschland erstmals als Kapitänin aufs Feld geführt.

In Frankreich trifft die deutsche Elf am 25. Juli zunächst auf den WM-Vierten Australien. Die weiteren Vorrunden-Gegner sind Rekord-Weltmeister USA (28. Juli) und Sambia (31. Juli).

tru