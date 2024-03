Sorgen um Florenz-Geschäftsführer: Spiel gegen Atalanta abgesagt

Das Serie-A-Spiel zwischen Atalanta Bergamo und der AC Florenz ist kurzfristig abgesagt worden. Grund ist der Gesundheitszustand von Fiorentina-Geschäftsführer Joe Barone.

Nicht einmal eine Stunde vor dem für 18 Uhr geplanten Anpfiff der Serie-A-Partie teilte die Liga mit, dass das für Sonntagabend angesetzte Spiel zwischen Atalanta Bergamo und der AC Florenz "auf einen späteren Termin verschoben wurde". Der Heimverein Bergamo wies via Social Media die Fans an, nicht zum Stadion zu reisen. Im Gewiss Stadium wurde kurz darauf per Ansage die Absage verkündet. Auf Bildern und Videos in den sozialen Medien war zu sehen, wie Fans nach der Ansage das Stadion verließen. Wann die Partie nachgeholt wird, ist bislang unklar.

Einen Grund für die Verschiebung gaben zunächst weder die Liga noch einer der beiden Vereine bekannt. Übereinstimmenden italienischen Medienberichten zufolge ist der Gesundheitszustand von Florenz-Geschäftsführer Joe Barone ursächlich für die Absage. So berichtet die Gazzetta dello Sport, dass Barone mit dem Verdacht auf einen Herzinfarkt mit einem Hubschrauber in ein Mailänder Krankenhaus gebracht werden musste. Die Situation sei "sehr ernst".

Spieler baten um Verlegung

Der Vorfall soll sich nur wenige Stunden vor Spielbeginn im Teamhotel in Bergamo ereignet haben. Laut Sky Sport Italia waren einige Spieler währenddessen anwesend und seien zu besorgt um den Geschäftsführer zu sein, um das Ligaspiel in Bergamo zu bestreiten. Die Mannschaft trat den Weg zum Stadion daraufhin gar nicht an, der Verein bat die Liga um eine Verschiebung der Partie. Diesem Wunsch gab die Serie A statt. Erst vor wenigen Tagen hatte sich zum sechsten Mal der Tod des damaligen Florenz-Kapitäns Davide Astori gejährt, der am 4. März 2018 vor einem Auswärtsspiel in Udine im Teamhotel an einem Herzstillstand gestorben war.

Barone feiert am kommenden Mittwoch seinen 58. Geburtstag. Bei der Fiorentina ist er seit November 2019 im Amt.