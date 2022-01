Sorgen um den "kränklichen" Kramer - Hütter bei Sommer entspannt

Gladbachs Christoph Kramer verpasst möglicherweise das Duell mit seinem Ex-Klub Leverkusen. Der Mittelfeldspieler ist "leicht kränklich".

Nach dem gelungenen Rückrundenstart mit dem Auswärtssieg beim FC Bayern (2:1) wartet auf Borussia Mönchengladbach die nächste knifflige Aufgabe: Im Rhein-Duell kommt es zum Aufeinandertreffen mit Bayer 04 Leverkusen (Samstag, 18.30 Uhr, LIVE! bei kicker).

Gut möglich, dass Kramer dann die ungewollte Zuschauerrolle zukommt. "Er ist leicht kränklich. Es ist aber kein Corona", sagte sein Trainer Adi Hütter nach der Einheit am Dienstagmittag. "Er ist noch nicht bei 100 Prozent. Schauen wir mal, wie es morgen ausschaut, und dann müssen wir von Tag zu Tag denken."

Sommer trainiert spätestens am Donnerstag wieder

Weniger Sorgen macht dabei die Frage nach der Einsatzfähigkeit von Stammkeeper Yann Sommer. Zwar hatte der Schweizer Schlussmann am Dienstag ebenfalls nicht trainieren können, doch Hütter ist optimistisch. "Ich denke, dass es bis morgen, spätestens bis Donnerstag so ist, dass er wieder dabei sein kann." Sommer hatte in München einen Schlag auf das Becken abbekommen.

Zakaria und Scally nach Corona wieder dabei

Eine weitere gute Nachricht gab es für Hütter von den beiden Corona-geplagten Leistungsträgern Denis Zakaria und Joe Scally. Das Duo wirkte nach überstandener Infektion wieder mit. "Bislang hat es bei ihnen keine Beschwerden gegeben. Sie haben signalisiert, dass es ihnen gut geht", ließ der österreichische Borussen-Coach wissen.

Selbiges gilt auch für Keanan Bennetts. Der 22-jährige Engländer, der in der bisherigen Spielzeit zu vier Kurzeinsätzen in der Bundesliga kam, steht ebenfalls seit dieser Woche wieder im Training.