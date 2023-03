Sorgen in Leipzig um Dani Olmo - Treffen mit Barça während der WM?

Kostet Dani Olmo (24) die Reise zur spanischen Nationalmannschaft weitere Einsätze bei RB Leipzig? Den zweiten Auftritt des Weltmeisters von 2010 muss er offenbar verletzungsbedingt sausen lassen.

Schlechte Nachrichten für die spanische Nationalmannschaft - und damit auch für RB Leipzig: Dani Olmo wird das zweite EM-Qualifikationsspiel an diesem Dienstag (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) in Schottland verpassen. Der Offensivspieler musste nach Informationen der "AS" das Abschlusstraining wegen Beschwerden abbrechen und wurde deswegen von Nationaltrainer Luis de la Fuente aus dem Aufgebot gestrichen. Auf der offiziellen Kaderliste des spanischen Verbands für das Schottland-Spiel fehlte Dani Olmo - ohne Angabe von Gründen.

Am Samstag noch hatte Dani Olmo in der Startelf der Iberer beim 3:0 gegen Norwegen gestanden, 67 Einsatzminuten bekommen und in Spielminute 13 sogar das Führungstor für den Favoriten erzielt. Nun folgte offenbar der nächste verletzungsbedingte Rückschlag: Die Reise von Dani Olmo zur Nationalmannschaft war ohnehin mit einem gewissen Risiko behaftet gewesen, weil er kürzlich erst nach auskuriertem Muskelfaserriss zurückgekehrt war.

RB-Coach Marco Rose, der Dani Olmo zuletzt mit zwei Kurzeinsätzen wieder hatte heranführen wollen, war Befürworter der Nationalmannschaftsreise seines Schützlings, da er dort ein qualitativ hochwertiges Mannschaftstraining absolvieren könne.

Auch Xavi soll in Doha mit Dani Olmo gesprochen haben

Im Heimatland Dani Olmos nahm während der Länderspielpause derweil die Diskussion um die Zukunft des Offensivspielers Fahrt auf. Wie die vereinsnahe "Mundo Deportivo" in einer "geheimen" Meldung schreibt, gab es während der Winter-WM in Doha ein Treffen zwischen Dani Olmo und Verantwortlichen des FC Barcelona. Auch Cheftrainer Xavi soll zu den Gesprächspartnern gehört haben.

Im Kampf um den "verlorenen Sohn" - Dani Olmo hatte die Blaugrana mit 16 Jahren gen Zagreb verlassen - sollen die Katalanen den Angreifer gebeten haben, seinen 2024 auslaufenden Vertrag in Leipzig nicht zu verlängern. Die angespannte finanzielle Situation mache es Barça schwer, eine höhere Ablöse für ihn zu zahlen. Stattdessen solle er nach Ablauf des Vertrags "heimkehren". Als einer der besten Spanier bei der vergangenen WM könne ihm eine tragende Rolle in Barcelona zukommen.