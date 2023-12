Sorgen in Detroit: Perrons "Racheakt" mit Folgen, Kapitän Larkin fällt aus

Stark gestartet waren die Detroit Red Wings um Topverteidiger Moritz Seider in die Saison 2023/24. Doch gleich mehrere Rückschläge binnen weniger Tage sorgen bezüglich der Play-off-Ambitionen nun für einen kleinen Dämpfer.

Kapitän am Boden: Detroits Dylan Larkin (u.) liegt im Spiel gegen Ottawa bewusstlos auf dem Eis. IMAGO/USA TODAY Network

Es waren schlimme Szenen die sich während der jüngsten Niederlage der Detroit Red Wings gegen die Ottawa Senators (1:5) abspielten: Im Zweikampf vor dem Tor der kanadischen Hauptstädter traf Senators-Stürmer Mathieu Joseph Gegenspieler Dylan Larkin im Bereich von Kopf und Nacken, sodass der Red-Wings-Kapitän plötzlich bewusstlos auf dem Eis zusammenbrach.

Perron für sechs Spiele gesperrt

Anschließend sprang Larkins Teamkollege David Perron wutentbrannt auf Senators-Verteidiger Artem Zub zu und griff diesen mit einem Crosscheck gegen den Kopf an; wohl, weil Perron in Zub den Übeltäter gegen Larkin vermutete, doch der Russe hatte in diesem Moment sogar besorgt versucht, die Betreuer für Larkin herbeizuwinken.

Diese beiden Sequenzen haben nun erhebliche Folgen für die Red Wings: Denn Larkin, der das Bewusstsein nach der Aktion glücklicherweise schnell wiedergewann und - wenn auch gestützt - das Eis auf eigenen Beinen wieder verlassen konnte, fällt nun "für längere Zeit" aus, wie Detroits Coach Derek Lalonde am Montag erklärte. Und auch auf Perron muss der Trainer erst einmal verzichten, denn der Routinier wurde für seine zu ungestüme - und auch noch gegen Falschen gerichtete - Racheaktion gegen den Zub von der NHL für sechs Spiele gesperrt.

Und Joseph? Er erhielt bereits während der Partie - wie auch sein Teamkollege Parker Kelly - eine Strafe wegen "Übertriebener Härte" gegen Larkin, kam anschließend aber ohne Suspendierung weg.

Komplette Sturmreihe kommt aus der AHL

Dass mit J.T. Compher auch der etatmäßige Nummer-zwei-Center erst einmal verletzungsbedingt fehlt, vergrößert die personellen Sorgen noch. Und so hatte General Manager Steve Yzerman vor der Montagspartie (Ortszeit) gegen die Dallas Stars (3:6) mit Jonatan Berggren, Austin Czarnik und Zach Aston-Reese gleich eine komplette Sturmreihe aus den Farmteam Grand Rapids Griffins (AHL) nach Detroit abkommandieren müssen.

Mit nun drei Niederlagen in Serie ist die aktuelle Problematik bereits an der Tabelle abzulesen. Denn nach dem guten Start rutschte Detroit auf Platz vier der Atlantic Division ab.

Schon in der Nacht auf Mittwoch (1.30 Uhr) müssen Seider und die Red Wings, keine 24 Stunden nach der Partie in Texas, erneut ran. Dann bei den St. Louis Blues.