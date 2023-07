Sorgen im Tor: Christensen und Gersbeck vor der Rückkehr?

Von vier Keepern im Hertha-Camp sind aktuell nur zwei uneingeschränkt diensttauglich. Nutznießer könnte Tjark Ernst (20) sein.

Aus Herthas Trainingslager in Zell am See berichtet Steffen Rohr

Inhaltliche Schwerpunkte waren hohes Anlaufen und der Spielaufbau, Co-Trainer Admir Hamzagic griff mehrfach korrigierend ein. Eine Mannschaft hatte beim Zehn-gegen-Zehn am Donnerstagvormittag im Alois-Latini-Stadion in Zell am See einen Keeper und musste ein Tor verteidigen, auf der anderen Seite gab es zwei Tore - und keinen Keeper. Spielformen, in denen nicht allzu viele Torhüter benötigt werden, könnten bei Hertha BSC in dieser Woche im Trend liegen.

Zwei der vier ins Trainingslager mitgereisten Keeper sind aktuell angeschlagen. Oliver Christensen (24), die Nummer 1 und unverändert ein Verkaufskandidat, laboriert an der Blessur, die er sich am Montag in Berlin bei einem Zusammenprall mit Veit Stange im Training zugezogen hatte. Seitdem schmerzt ein Nerv an der Außenseite des Knies. Am Donnerstagvormittag blieb der Däne im Mannschaftshotel, am Nachmittag arbeitete er abseits des Teams mit Torwarttrainer Andreas Menger auf dem Platz - wie auch Marius Gersbeck (28), dem seit dem Testspiel beim Regionalligisten BFC Dynamo (2:0) vor sechs Tagen eine Kapselblessur im linken Daumen zu schaffen macht.

Gersbeck vor Rückkehr - Christensen bei der Fiorentina auf dem Zettel

Dem Vernehmen nach sollen beide, Gersbeck und Christensen, am Freitag ihr Pensum erhöhen und nach Möglichkeit wieder voll mittrainieren. Aber die Einsatzverteilung in den anstehenden Testspielen gegen RWD Molenbeek (Samstag, 16 Uhr, in Leogang) und Royal Antwerpen (Sonntag, 13 Uhr, in Saalfelden) ist noch offen - und die Frage nach der Nummer 1 in der Zweitliga-Saison auch.

Falls Christensen, den Serie-A-Klub AC Florenz auf dem Radar hat und für den auch aus England Interesse notiert ist, geht, dürften sich Tjark Ernst und Rückkehrer Gersbeck ein Duell um den Platz im Tor liefern - vermutlich vorerst mit Vorteilen für Gersbeck. Gersbeck bringt aus seiner Zeit beim Karlsruher SC viel Zweitliga-Erfahrung mit, Ernst sicherte Hertha im letzten Spiel der abgelaufenen Bundesliga-Saison in Wolfsburg mit einem starken Auftritt den 2:1-Sieg. Pal Dardai hält von beiden eine Menge.

Dardai lobt Ernst: "Ich bin ein Fan von ihm"

"Marius hat eine gute Saison gespielt und mich überrascht, wie er sich mit dem Ball am Fuß entwickelt hat", sagt der Hertha-Coach. "Er hat fußballerische Qualität, macht das sehr ruhig und gut." Auch für Ernst, der seine am vergangenen Samstag im Testspiel gegen YB Bern (2:4) erlittene Fußprellung auskuriert hat, hat der Ungar ein großes Lob parat: "Tjark macht das gut, ich bin ein Fan von ihm. Er hat keine Angst vor dem Ball, zeigt viele Paraden."

Anders als bei Ernst, dem manche im Klub schon jetzt den Sprung zur Stammkraft im Tor zutrauen und der verliehen werden soll, falls Christensen bleibt, ist die Aufgabenverteilung bei den anderen Torhüter-Youngstern klar: Der ins Trainingslager nach Österreich mitgereiste Robert Kwasigroch (19) und der in Berlin gebliebene U-18-Nationaltorwart Tim Goller (18) sollen in der neuen Saison Job-Sharing in der U 23, dem Regionalliga-Team, betreiben.

Schwolow soll den Klub verlassen

Trotz der Sorgen wegen der Verletzungen und der ungewissen Zukunft von Christensen werde zum Zweitliga-Start in Düsseldorf "ein guter Torhüter im Tor stehen", sagt Dardai - und schiebt lachend hinterher: "Ich habe erstmal mit Herrn Menger (Torwarttrainer Andreas Menger, d. Red.) geschimpft, weil wir sechs Torhüter auf dem Mannschaftsfoto hatten. Wahrscheinlich hat er mit seiner Erfahrung gewusst, dass einer kaputtgeht." Oder zwei.

Trotz des zeitweise dezimierten Torhüter-Aufgebots wird Alexander Schwolow (31) nicht mehr zum Zug kommen. Der Ex-Freiburger, der von einer Leihsaison auf Schalke zurückgekehrt ist, soll gehen. Er trainiert zusammen mit den anderen Verkaufskandidaten Krzysztof Piatek, Dodi Lukebakio, Lucas Tousart und Suat Serdar derzeit in Berlin unter Anleitung von Andreas "Zecke" Neuendorf, dem Direktor Akademie und Lizenzspielerbereich und früheren Co-Trainer Dardais. Neuendorf wird am Wochenende im Hertha-Quartier in Zell am See erwartet. Dass er jemanden aus der Trainingsgruppe II mitbringt, ist nicht zu erwarten - auch keinen Torhüter.