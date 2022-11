"Sorgen für das Kroatien-Spiel": Belgien auf der Suche nach der Form

Belgien enttäuscht bisher bei dieser WM und zittert um das Weiterkommen. Coach Roberto Martinez vertraut weiterhin auf die Qualität in der Mannschaft.

Bei Großturnieren in den letzten Jahren zählten die Belgier immer zum Kreise jener Mannschaften, die weit kommen können. So ähnlich sah die Lage auch jetzt aus, es wurde von der letzten Chance der goldenen Generation um Eden Hazard und Kevin De Bruyne gesprochen. Die Auftritte bei der Weltmeisterschaft in Katar liefern jedoch keinerlei Argumente, warum die Roten Teufel weit kommen sollten.

Zum Start gab es zwar einen 1:0-Sieg gegen Kanada, der jedoch höchst schmeichelhaft war. Der Auftritt der Belgier am Sonntag gegen Marokko war ebenfalls schwach, mit einem 0:2 gab es auch ergebnistechnisch die Quittung. "Wir hatten heute die Chance, uns für das Achtelfinale zu qualifizieren. Aber so ist Fußball, so ist das Leben. Wir sind alle Profis, wir werden das jetzt analysieren. Und dann beginnt die Vorbereitung auf das Kroatien-Spiel", sagte Mittelfeldspieler Amadou Onana.

"Eine bittere Niederlage. Wir sind gut reingekommen, haben das Spiel bis zum Gegentor kontrolliert. Danach sind wir zu hektisch geworden. Es war ein enges Spiel, in dem das erste Tor den Unterschied gemacht hat", ordnete Coach Roberto Martinez die Begegnung ein - und zeigte sich dann zuversichtlich: "Wir haben genug Qualität und müssen das jetzt analysieren. Gegen Kroatien müssen wir gewinnen."

Belgien geht die Luft aus

Belgien hat nun ein Endspiel am letzten Gruppenspieltag. Nicht ganz so optimistisch wie der Nationaltrainer präsentierte sich Marc Wilmots, der in seiner aktiven Zeit 70 Mal für Belgien auflief (28 Tore). "Du hast vier, fünf Spieler, die haben nur Luft für 70 Minuten. Und das ist zu wenig, ein Spiel dauert jetzt fast 100 Minuten", so die Schalke-Legende, die als Experte beim ZDF zugegen war. Er fügte bedenklich an: "Ich mache mir Sorgen für das Kroatien-Spiel. Wir haben noch einen Joker, wir können uns noch qualifizieren, aber heute muss ich sagen, vor allem das Tempo in der zweiten Halbzeit war sehr wenig."

Genau da hat Wilmots auch einen entscheidenden Unterschied zu Marokko gesehen. Der Underdog spielte nämlich beherzt, warf bis zur letzten Sekunden alles rein. "Eine ganz andere Körpersprache. Wir sind müde und die Marokkaner geben Vollgas. Auch die Wechsel bringen bei ihnen etwas. Wir hatten vier, fünf Wechsel, da ist es bei uns nicht besser geworden", haderte der ehemalige Mittelfeldspieler.

Am Donnerstag geht es nun in der Gruppe F um das Weiterkommen, vieles ist noch möglich. Um 16 Uhr spielt Belgien gegen Kroatien, parallel trifft Kanada auf Marokko.