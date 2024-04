Sorge um Ndicka: Udinese Calcio gegen AS Rom abgebrochen

Das Spiel zwischen den Serie-A-Teams Udinese Calcio und der AS Rom ist am Sonntagabend abgebrochen worden. Grund dafür war ein Vorfall um den ehemaligen Frankfurter Evan Ndicka.

Die Schlussphase der Begegnung zwischen Udinese Calcio und der AS Rom war am Sonntagabend fast angebrochen, als plötzlich Evan Ndicka ohne Gegnereinwirkung zu Boden sackte und sich an die linke Brust fasste. Sofort eilten Betreuer auf das Spielfeld und hievten den ehemaligen Frankfurter auf eine Trage, mit der er abtransportiert wurde. Die Partie wurde umgehend unterbrochen.

Ein Daumen nach oben macht Hoffnung

Ndicka fasste sich kurz vor dem Eingang der Katakomben weiterhin an die Brust, er zeigte jedoch einen Daumen nach oben, was kurz für Erleichterung sorgte. An den vielen Fragezeichen bei den Beteiligten änderte das aber nichts und Roma-Coach Daniele de Rossi ging in die Kabine, um sich nach dem Zustand des 24-Jährigen zu erkundigen.

Was dabei herausgekommen war, ist unklar, doch der immer wieder kopfschüttelnde de Rossi entschloss gemeinsam mit dem Schiedsrichter Luca Pairetto nach mehreren Gesprächen und über zehn Minuten Unterbrechung, dass das Spiel beim Stand von 1:1 abgebrochen werden sollte.

Ndicka bereits im Krankenhaus

Wie es um Ndicka steht, ist unklar. Der gebürtige Franzose, der bis Sommer für Eintracht Frankfurt spielte und mit den Hessen 2022 die Europa League gewonnen hatte, war aber ansprechbar. Ndicka wurde laut der Gazzetta dello Sport sofort in das Krankenhaus Santa Maria della Misericordia gebracht.