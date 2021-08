Sorge um Jung

Die SpVgg Greuther Fürth bangt um Gideon Jung. Der Verteidiger verletzte sich am Samstag vor der Partie gegen Arminia Bielefeld.

Eigentlich sollte Gideon Jung gegen Arminia Bielefeld mit Maximilian Bauer das Innenverteidigerduo der SpVgg Greuther Fürth bilden. Kurz vor Anpfiff musste Trainer Stefan Leitl kurzfristig aber umstellen. Jung hatte sich beim Aufwärmen vor der Partie bei einer Abschlussübung am rechten Knie verletzt.

"Es sieht nicht gut aus", erklärte Leitl nach der Partie besorgt. Weitere Untersuchungen seien nötig, um der Schwere der Verletzung auf den Grund zu gehen.

Für den 26-Jährigen, der erst in diesem Sommer vom Hamburger SV gekommen war und im ersten Bundesligaspiel gegen Stuttgart in der Startelf gestanden hatte, startete Justin Hoogma. Jung selbst verfolgte das Spiel mit einem Verband am Knie von der Bank aus.