Sorge um Dompé

Sein Start in Hamburg verlief exakt nach Plan: Jean-Luc Dompé erwies sich auf Anhieb als die gewünschte Verstärkung für die Außenbahn. Nun bangen die Hanseaten um den 27-jährigen Franzosen.

Es war ein Schreckmoment für den HSV: Nach einem Pressschlag mit Robert Glatzel blieb Jean-Luc Dompé, Neuling von Zulte Waregem, während der Einheit am Mittwoch zunächst liegen und wurde dann nach kurzer Behandlung vom Trainingsplatz gebracht. Der Grund: Eine Verletzung am rechten Sprunggelenk. Am Nachmittag wurde im Universitätsklinikum Eppendorf eine Kernspintomographie durchgeführt, eine abschließende Diagnose steht noch aus.

Eine Bänderverletzung wird befürchtet

Klar aber ist: Eine zu befürchtende Bänderverletzung würde den HSV treffen. Der Linksaußen hatte sich nach seinem Blitzstart beim 1:2 gegen Darmstadt Mitte August (Jokereinsatz nach nur einer Trainingseinheit) kontinuierlich gesteigert, vor knapp zwei Wochen in Kiel (3:2) seine erste Torvorlage geliefert und zuletzt auch beim 2:0 gegen Düsseldorf mit vielen Flankenläufen überzeugt. "Er bringt genau das mit ein, was wir gesucht haben", schwärmt Trainer Tim Walter, "Jean-Luc kann aus dem Stand ins Eins-gegen-eins gehen."

Sollte er ausfallen, werden die Karten neu gemischt. Erster Anwärter wäre Sonny Kittel, der vor Dompés Verpflichtung links gespielt hatte, danach ins Mittelfeldzentrum versetzt wurde, diesen Platz zuletzt jedoch an Laszlo Benes verloren hatte. Auch Xavier Amaechi ist wieder eine Alternative. Der Gewinner der Vorbereitung hatte am vergangenen Wochenende sein Kurz-Comeback nach Bänderriss gefeiert.