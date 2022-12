Sorge bei Cottbus-Anhängern nach Déjà-vu-Erlebnis

Trotz der Tabellenführung kommt der FC Energie Cottbus am Jahresende nicht zur Ruhe. Die Anhänger sorgen sich nach einem Déjà-vu-Erlebnis.

Sportlich könnte der FC Energie Cottbus in der Regionalliga Nordost kaum besser dastehen. Nach nur einer Niederlage aus den zurückliegenden 13 Pflichtspielen überwintern die Lausitzer als Tabellenführer und besitzen beste Chancen auf die Meisterschaft. In personeller Hinsicht läuft es dagegen wie fast immer am Jahresende: Auch diesmal gibt es auf den letzten Metern des Fußballjahres den fast schon traditionellen großen Knall innerhalb der Vereinsführung.

Mit Mathias Jäckel tritt zum 31. Dezember einer der wichtigsten Sponsoren aus dem Verwaltungsrat zurück. Sein Unternehmen karton.eu ist seit 2014 als Trikotsponsor auf der Brust der FCE-Spieler vertreten. Zudem bestätigte der Verein, dass der Vertrag mit Geschäftsführer André Schilbach ebenfalls zum Jahresende aufgelöst wird. Bereits Ende November war Hagen Ridzkowski als Vizepräsident zurückgetreten. "Natürlich hätten wir uns diese Personalien kurz vor dem Jahreswechsel gerne erspart. Es ist schade und traurig. Aber der Verein ist größer als einzelne Personen", sagt Präsident Sebastian Lemke, "wir haben einen Plan, und an diesem Plan halten wir fest. Energie Cottbus wird auch in Zukunft erfolgreich sein."

Domino-Effekt

Natürlich stellt sich trotz der diplomatischen Worte des 39-Jährigen die Frage nach den Gründen. Ein Teil der Antwort ist die freundschaftliche Beziehung zwischen den drei Funktionären. Der Rücktritt von Ridzkowski zog einen Domino-Effekt nach sich. In jedem Fall hinterlassen alle drei eine große Lücke innerhalb der Vereinsführung. Entsprechend groß ist die Sorge unter den Fans, die ein regelrechtes Déjà-vu erleben. Im Dezember 2019 hatte Trainer Claus-Dieter Wollitz seinen Rücktritt erklärt und war zum 1. FC Magdeburg gewechselt. Auch damals war der FCE auf dem 1. Tabellenplatz gestanden. Ende 2020 wurde dann das Präsidium um Matthias Auth vom Verwaltungsrat entmachtet. Und jetzt, nur zwei Jahre später, gibt es erneut mehrere Wechsel innerhalb der Vereinsführung.

Das Beste an der aktuellen Situation ist daher der sportliche Ausblick auf das kommende Jahr 2023. "Wir sind als Tabellenerster in die Winterpause gegangen. Diesen Schwung wollen wir mit in das neue Jahr nehmen und Platz 1 verteidigen", betont Präsident Lemke. Auch er weiß: Sportliche Erfolge sind das beste Beruhigungsmittel nach außen.