Sorg über Ginter und Günter: "Es ist nicht unüblich, mal nicht dabei zu sein"

Auch im Sommercamp des SC Freiburg schaute ein Trainer aus dem Stab der Nationalelf vorbei, beobachtete zwei Nationalspieler und traf alte Bekannte. Ein Sommerzugang im Team von Christian Streich muss derzeit pausieren.

Aus dem Freiburger Trainingslager in Schruns berichtet Carsten Schröter-Lorenz

Am Mittwochnachmittag kamen Erinnerungen hoch, als Marcus Sorg das Stadion-Gelände des FC Schruns im Montafon betrat. Im Sommer 2011 hatte er als Cheftrainer an selber Stelle das Sommertrainingslager des SC Freiburg geleitet. An seiner Seite damals: Christian Streich, als Co-Trainer.

Die Rollen sind längst getauscht. Streich beerbte Sorg schon ein halbes Jahr später als SC-Chefcoach. Und Sorg wirkt nach Stationen im Juniorenbereich von Bayern München und des DFB seit 2016 als Co-Trainer der Nationalmannschaft. Auf Vorschlag des damaligen DFB-Sportdirektors Hansi Flick zunächst unter Joachim Löw, seit Spätsommer 2021 an der Seite seines einstigen Fürsprechers Flick.

Seit einigen Tagen sind die DFB-Trainer um Flick und U-21-Chefcoach Antonio Di Salvo ausgeschwärmt in die Trainingslager der Bundesligisten. Irgendwie naheliegend, dass Sorg im Freiburger Camp beginnt, wo es mit einigen Weggefährten ein herzliches Wiedersehen gab. Am Mittwochnachmittag saßen Sportdirektor Klemens Hartenbach und Streich lange mit Sorg auf der Tribüne und plauderten.

"Es war sehr schön, mich mit den beiden auszutauschen und viele weitere bekannte Gesichter wiederzutreffen", sagte Sorg im Gespräch mit dem kicker. Aber natürlich ist der 56-Jährige, der auch die Einheit am Donnerstagvormittag verfolgte, auch dienstlich hier: "Die Zeit zwischen den Lehrgängen ist oft lang, da ist es wichtig für uns, Kontakt zu halten zu Verantwortlichen und Spielern." Beim SC gilt das in erster Linie für die beiden Nationalspieler Matthias Ginter und Christian Günter.

Beide sind weiter ganz normal dabei und bei uns im Fokus. Marcus Sorg über Matthias Ginter und Christian Günter

Die Nationalelf-Pause für das Freiburger Duo dauert bereits seit März an, da es nicht für die Nations-League-Partien Anfang Juni nominiert war. "Es ist nicht unüblich, mal nicht dabei zu sein", relativiert Sorg: "Gerade bei Matthias Ginter, der seit acht Jahren viel unterwegs ist und in den Sommerpausen jeweils nur wenig Urlaub hatte. Beide sind weiter ganz normal dabei und natürlich bei uns im Fokus."

Für die beiden Freiburger Abwehrstützen gilt es sich jetzt über starke Leistungen in Liga, Pokal und Europa League dem Bundestrainer wieder aufzudrängen. Nur noch Ende September steht ein Lehrgang mit den Nations-League-Rückspielen gegen Ungarn und England auf dem Programm, bevor im November der Kader für die WM-Vorbereitung nominiert wird.

Nach der Einheit am Donnerstag sprach Sorg auch mit Maximilian Eggestein, der für das Freundschaftsspiel gegen Serbien und das EM-Qualifikationsspiel gegen die Niederlande im März 2019 einmal nominiert wurde, aber ohne Einsatz blieb. Sorg reist zur Kontaktpflege nun weiter ins Stuttgarter Trainingslager nach Weiler im Allgäu, auch wenn dort kein aktueller Nationalspieler unter Vertrag steht. Anschließend besucht er im schweizerischen Bad Ragaz die bei Borussia Dortmund nach der aktuellen Transferperiode wieder deutlich angewachsene Gruppe an einheimischen Auswahlprofis.

Kyereh für Testspiele fraglich

Beim SC hatte am Mittwochnachmittag nach drei intensiven Einheiten in eineinhalb Tagen nur eine kleinere Gruppe trainiert. Die Sommerzugänge Gregoritsch und Doan sowie Jeong, Sallai, Keitel, Wagner und Gulde erhielten eine Pause. Neuling Kofi Kyereh fehlte auch am Donnerstagvormittag auf dem Platz. Die jüngsten drei Einheiten verpasste er wegen einer Muskelverhärtung. Fraglich, ob der Offensivmann am Samstag wie geplant in einem der beiden Saisoneröffnungsspiele in Freiburg gegen Rayo Vallecano und Stades Rennes zum Einsatz kommen kann. Nach dem Abschlusstraining am Freitagvormittag in Schruns reist der SC-Tross zurück in die Heimat.