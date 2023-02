Sony erläutert verkürzte Akkulaufzeit des Dual Sense Edge

Mit dem Dual Sense Edge erschien Ende Januar der erste Premium-Controller für die PlayStation 5. Nun äußerte sich Sony zu einem der größten Makel.

Mit Spannung war der Release des Dual Sense Edge nach dessen Ankündigung Ende des Jahres erwartet worden. Seit Ende Januar ist es endlich soweit - für einen stolzen Preis von 240 können ambitionierte und interessierte Spieler den Controller kaufen.

Wir testeten den Dual Sense Edge auf Herz und Nieren und waren dabei grundsätzlich angetan - konnten ein großes Manko in Sachen Akkulaufzeit aber nicht übersehen. Diese fällt nämlich merklich kürzer aus als beim regulären Dual Sense.

Mehr Funktionen im "gleichen Formfaktor"

In einem FAQ im PlayStation.Blog ging der japanische Elektronikkonzern nun auf diese Thematik ein und erklärte sich. Die Akkulaufzeit sei "etwas kürzer" als die des ursprünglichen Dual Sense, "da viele weitere Funktionen in den gleichen Formfaktor und das gleiche ergonomische Design" integriert worden seien. Für einen leistungsstärkeren Akku scheint im Gehäuse also schlichtweg kein Platz gewesen zu sein.

Dennoch ist man bei Sony mit dem Gesamtpaket zufrieden: "Es ergibt sich ein gutes Gleichgewicht zwischen der kabellosen Betriebszeit und der Bereitstellung leistungsstarker Funktionen." Ohnehin hänge die Laufzeit natürlich auch "von der Nutzung" ab.

"Kompetitive Spieler" bevorzugt?

Will man den Dual Sense Edge am Limit nutzen, kann er außerdem durch ein extralanges mitgeliefertes Ladekabel auch während des Spielens mit Strom versorgt werden. Diese Option schone die Akkulaufzeit, ist aber auch für Profis gedacht: Ideal sei sie für "kompetitive Spieler, die eine kabelgebundene Verbindung bevorzugen, um Interferenzen beim kabellosen Betrieb zu vermeiden".

Auf den ersten Blick nachvollziehbare Erläuterungen, wird die Akkulaufzeit wohl dennoch ein Knackpunkt für potenzielle Kunden bleiben. Schließlich dürften auch Casuals bei dem hohen Preis daran interessiert sein, das Pad in seinem vollen Umfang zu nutzen. Dabei kann aber vermutlich nicht jeder so nah an der eigenen Konsole sitzen, wie eSportler in eigens zum Spielen geschaffenen Räumlichkeiten es tun.

Der in unserem Test entstandene Eindruck, dem Dual Sense Edge fehlen noch die letzten kleinen Schritte, um den eigenen Preis vollends zu rechtfertigen, bleibt also vorerst bestehen.