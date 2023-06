Sontheimer ablösefrei zum FCS - Cuni nicht zu halten

Rechtzeitig zum Vorbereitungsbeginn hat der 1. FC Saarbrücken Patrick Sontheimer von Liga-Konkurrent Viktoria Köln verpflichtet. Unterdessen hat sich ein anderer Spieler verabschiedet.

Mit einem noch überschaubaren Aufgebot nimmt der 1. FC Saarbrücken am Montag die Vorbereitung auf die neue Saison auf. Bislang hatte erst Stürmer Kai Brünker (1. FC Magdeburg) beim FCS unterschrieben, immerhin ein weiterer Neuzugang kam am Montag hinzu: Mittelfeldspieler Patrick Sontheimer von Liga-Konkurrent Viktoria Köln.

Der 24-jährige gebürtige Ostallgäuer wechselt ablösefrei ins Saarland. Zur Vertragslaufzeit machte der Verein dagegen keine Angaben.

"Patrick ist ein sehr dynamischer und laufstarker Spieler, der mit seiner Vielseitigkeit unsere Optionen im Mittelfeld erweitern wird", erklärte Trainer und Manager Rüdiger Ziehl. Sontheimer habe die Verantwortlichen mit seinem "unbändigen Einsatzwillen" überzeugt. Trotz seines jungen Alters bringe er zudem "jede Menge Erfahrung in die Mannschaft", so Ziehl.

Sontheimer kommt mit der Erfahrung aus 57 Einsätzen in der 2. und 119 in der 3. Liga in den Ludwigspark. In der abgelaufenen Saison absolvierte der viermalige Junioren-Nationalspieler 36 Einsätze für Viktoria Köln und erzielte dabei drei Treffer. Künftig wird er mit der Rückennummer 6 im Trikot des FCS auflaufen.

Cuni verabschiedet sich

Auf Marvin Cuni wird er beim Trainingsstart am Montag nicht mehr treffen. Nach seiner abgelaufenen Leihe vom FC Bayern arbeiteten die Verantwortlichen an einer festen Verpflichtung. Da Cuni aber in die 2. Liga möchte, verabschiedete er sich am Sonntag via Instagram endgültig.

