"Sonst bekommt Nordkorea irgendwann eine WM, weil sie genug Leute bestochen haben"

Wenige Tage vor Beginn der WM 2022 traf der kicker den Bundesvorsitzenden der Grünen, Omid Nouripour, zu einem ausführlichen Gespräch. In Teil 1 des Interviews wirft der 47-Jährige einen differenzierten Blick auf die Kritik an Katar und betont: "Wir sollten nicht immer so tun, als müsste jeder Fußballer ein politischer Held sein."

Nouripour wuchs in Teheran auf und kam mit seiner Familie im Alter von 13 Jahren nach Deutschland. Zum Gespräch mit dem kicker über die WM 2022 in Katar und die Verbrechen des Mullah-Regimes organisiert er den Besprechungsraum "Juventus Turin" im Profi-Camp von Eintracht Frankfurt. Nouripour ist ein glühender Anhänger der Hessen und Vorsitzender des Eintracht-Fanklubs "Bundesadler" im Bundestag.

Herr Nouripour, viele Fußballfans blicken der WM in Katar ablehnend oder mit gemischten Gefühlen entgegen. Wie ergeht es Ihnen als Fan und Politiker? Werden Sie vor Ort sein?

Ich fliege nicht hin, und außer der zuständigen Sportministerin Nancy Faeser wüsste ich bisher auch niemanden aus der Regierung, der eine Reise nach Katar erwägt. Das finde ich richtig so. Die WM sehe ich mit gemischten Gefühlen. Die Kritik an den Bedingungen beim Bau der Stadien, aber auch die Menschenrechtslage im Land sind bedrückend. Als Fan werde ich die Spiele schauen - und Deutschland und Iran die Daumen drücken.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck reiste im März nach Katar, um eine Energiepartnerschaft zu vereinbaren. Es bestehen zudem enge wirtschaftliche Verflechtungen mit deutschen Unternehmen. Man könnte den Deutschen angesichts der lauten Kritik an der WM in Katar Doppelmoral vorwerfen. Wie sehen Sie das?

Das sind doch zwei Paar Schuhe. Wir haben durch den Krieg Putins in der Ukraine eine Energienotlage. Robert Habeck arbeitet unter Hochdruck an Lösungen, wir zahlen für eingekauftes Gas. Das bedeutet aber nicht, dass wir uns dadurch mundtot machen lassen, schon gar nicht beim Adressieren von Menschenrechten. Was allerdings stimmt: Wenn es konkret um die Vergabe geht, sollten wir Deutschen auch vor der eigenen Haustür kehren.

Sie spielen auf die Sommermärchen-Affäre rund um die Vergabe der WM 2006 an Deutschland an?

Ja. Da gab es damals auch harte Unregelmäßigkeiten. Substanziell richtig ist hingegen die Kritik an der Menschenrechtssituation und an der Situation der Arbeiter, welche die Stadien gebaut haben. Einiges hat sich verbessert, aber das ist nicht ausreichend. Es stellt sich auch die Frage: Bleiben die Verbesserungen über die WM hinaus bestehen? Für die Menschenrechtsarbeit ist es gut, dass jetzt ein großer Scheinwerfer auf Katar gerichtet ist, aber wenn wir am Tag nach dem Finale unseren Blick abwenden, wird sich langfristig nichts ändern.

Es ist illusorisch, zu glauben, dass in einem Verband, in dem von 211 Mitgliedern die Mehrheit keine Demokratien sind, Weltmeisterschaften zukünftig nur in Demokratien ausgerichtet werden können. Omid Nouripour

Erinnert sei an Russland, wo es bei der WM 2018 im Vergleich zu heute noch halbwegs liberal zuging, wenn auch nicht nach unseren Maßstäben.

Liberal war Russland unter Putin leider nie. Und durch Sportevents werden Diktaturen wie Russland nicht aufhören, Diktaturen zu sein. Dennoch: Die Kataris machen diese WM aus Imagegründen, sie haben also ein Interesse daran, dass an ihnen keine Kritik haften bleibt. Deshalb haben wir eine besondere Verantwortung über die WM hinaus. Wir müssen dranbleiben und immer wieder Druck auf die Machthaber aufbauen, damit sie die Situation der Arbeiter, von Homosexuellen und die Rechte von Frauen substanziell verbessern. Bis heute ist es etwa so, dass in Katar Frauen unter 23 Jahren ohne Erlaubnis des Vaters oder Ehemanns keinen Reisepass haben dürfen.

Nach der WM wird Katar aus dem Fokus der Öffentlichkeit verschwinden. Was kann die Politik tun, um zu verhindern, dass die erzielten Fortschritte zunichte gemacht werden?

Es ist der Job der Politik, nicht nur im Vorfeld und während der WM über die Menschenrechtslage zu sprechen. Wir müssen hartnäckig bleiben und immer wieder darauf pochen, dass beispielsweise der eingeführte gesetzliche Mindestlohn tatsächlich umgesetzt wird. Hat sich die Wohnsituation der Arbeiter dauerhaft verbessert? Wir dürfen da nicht nachlassen.

Das sind innenpolitische Themen. Sind deutsche Politiker da am Ende nicht machtlos?

Das sehe ich nicht so. Beziehungen sind nie eine Einbahnstraße. Wir haben uns dazu entschieden, dort Gas einzukaufen wegen des Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine, aber die Kataris wollen auch etwas von uns. Ihr Image ist ihnen enorm wichtig. Sie wollen als verlässlicher Partner in der Außenpolitik und im Handel gesehen werden. Sie konkurrieren zudem mit anderen Akteuren in der Region um Macht und Einfluss. Sie rüsten sich für die Zeit, wenn Öl und Gas nicht mehr die Rolle spielen, die sie heute weltweit einnehmen. Deshalb investieren sie auch im großen Stil bei uns und geben Unsummen für das Fußballsponsoring etwa beim FC Bayern aus. Es ist mitnichten so, dass wir nur Bittsteller sind, wir sind aufeinander angewiesen.

Sollten die Statuten bei der FIFA so formuliert werden, dass keine WM mehr in Staaten ohne demokratische Prozesse ausgerichtet werden kann?

Es ist richtig, dass eine Weltmeisterschaft auf allen Kontinenten zu Hause ist, nicht nur in Europa und Südamerika. Und es ist illusorisch, zu glauben, dass in einem Verband, in dem von 211 Mitgliedern die Mehrheit keine Demokratien sind, Weltmeisterschaften zukünftig nur in Demokratien ausgerichtet werden können. Aber gerade die Europäer, die weiterhin einen überragenden Marktanteil und damit auch große Machtfülle im Weltverband haben, müssen dafür Sorge tragen, dass bei der Vergabe allen voran auf die Menschenrechtsstandards geachtet wird. Sonst bekommt Nordkorea irgendwann eine WM, weil sie genug Leute bestochen haben. Es ist daher gut, wenn sich mehr Demokratien darum bemühen, diese Turniere ins Land zu holen.

Hoeneß? Respektvoll war das nicht. Omid Nouripour

Welche Zeichen erwarten Sie von der deutschen Mannschaft und Delegation vor Ort?

Das sind Erwachsene, die dort Fußball spielen und selbst frei entscheiden, ob sie sich politisch äußern wollen. Wir sollten nicht immer so tun, als müsste jeder Fußballer ein politischer Held sein. Ich freue mich natürlich über jeden, der ein Signal setzt - egal von welcher Mannschaft. Der DFB-Präsident hat sich im Vorfeld des Turniers immer wieder deutlich geäußert, das begrüße ich sehr.

Bleiben am Ende viele Symbole, aber nichts Nachhaltiges?

Das bleibt abzuwarten. Wichtige Themen wie der Umgang mit Arbeitern oder die Rechte von Frauen und Homosexuellen rücken zumindest in den Fokus. Und auch, wenn diese Fragen bei uns auf einem anderen Niveau behandelt werden, sind sie noch lange nicht erledigt. Wir sollten die Aufmerksamkeit für diese Themen nutzen, um auch in der deutschen Gesellschaft in der Debatte voranzukommen.

Die Aufmerksamkeit bleibt auch deshalb, weil der FC Bayern sein Winter-Trainingslager wieder in Katar beziehen wird. Das sorgt wie auch die millionenschweren Werbepartnerschaften mit dem Emirat für Kritik. Uli Hoeneß sagte bei der letzten Jahreshauptversammlung: "Das ist der Fußballklub Bayern München und nicht die Generalversammlung von Amnesty International." Geht der deutsche Rekordmeister mit schlechtem Vorbild voran?

Das sind Entscheidungen des FC Bayern. Die Konsequenzen müssen die Vereine und ihre Mitglieder selbst ziehen. Und wir können nicht so tun, als könnte der Sport die Aufgaben von uns in der Politik übernehmen. Was mir in der Debatte besonders bitter aufgestoßen ist, ist der Unterton von Uli Hoeneß gegenüber der Arbeit von Amnesty International. Respektvoll war das nicht.

