Sonn ist der jüngste Zweitliga-Spieler aller Zeiten

Clemens Riedel, John Peter Sesay und Philipp Sonn sind noch für die U 19 des SV Darmstadt 98 spielberechtigt. Doch beim 0:3 gegen den Karlsruher SC standen alle drei bei den Profis auf dem Platz. Grund für den neuen Jugendstil in Darmstadt ist vor allem der derzeit hohe Kranken- und Verletztenstand - aber nicht allein.

In der Sommerpause hatte der SV Darmstadt 98 ein neues Konzept angekündigt, um Nachwuchsspielern den Übergang zu den Profis zu erleichtern. Der neue Trainer Torsten Lieberknecht gilt ohnehin als Förderer junger Spieler, zudem wurde der bisherige U-19-Co-Trainer Pascal Pellowski als Übergangskoordinator eingesetzt.

Dass dann bereits am 2. Spieltag drei U-19-Spieler gleichzeitig auf dem Feld stehen, war aber so sicher nicht geplant. Doch wenn die prekäre, vor allem den sieben Corona-Fällen geschuldete Personalsituation bei den Lilien eine gute Seite hat, dann ist es die: Der Nachwuchs in Darmstadt hat erstmals seit Jahren wieder eine Chance.

Riedel mit Startelf-Debüt in der Innenverteidigung

Dass Lieberknecht viel von Clemens Riedel hält, wurde spätestens nach dem Testspiel in Mannheim klar. Als ein Journalist die Optionen in der Innenverteidigung aufzählte und Riedel nicht erwähnte, intervenierte der Coach entschieden. Schon am ersten Spieltag gegen Jahn Regensburg, wenige Tage nach seinem 18. Geburtstag, kam er dann zu einem Kurzeinsatz. Gegen Karlsruhe gab er sein Startelf-Debüt, in der Dreier-Innenverteidigung neben den gestandenen Zweitliga-Profis Lasse Sobiech und Jannik Müller.

Während Sobiech gegen den Doppeltorschützen Philipp Hofmann nicht immer gut aussah und auch Müller noch lange nicht auf dem Stand ist, der ihn einst bei Dynamo Dresden zum Kapitän machte, bot Riedel über weite Strecken eine ordentliche Partie. Dafür bekam er danach reichlich Lob. Lieberknecht sprach von einem sehr gelungenen Startelf-Debüt, auch Mitspieler Matthias Bader hob Riedel ausdrücklich hervor.

Sesay als Unruheherd in der Offensive

John Peter Sesay gehörte bereits in der Endphase der vergangenen Saison zum Profikader, obwohl er da noch im jüngeren U-19-Jahrgang war. Für einen Einsatz reichte es unter dem damaligen Trainer Markus Anfang allerdings nicht. Erst im ersten Spiel der neuen Saison durfte der offensive Mittelfeldspieler sein Profi-Debüt feiern.

Noch wirkt der 18-Jährige bisweilen etwas ungestüm und überhastet. Aber Willen und Spielfreude sind erkennbar - und sowohl gegen Regensburg wie gegen Karlsruhe sorgte er für Unruhe in der gegnerischen Defensive.

Jüngster Zweitliga-Spieler der Geschichte

Dritter und Jüngster im Bunde der Jungen ist Philipp Sonn. Schon in der Vorbereitung präsentierte sich der Mittelfeldspieler mit dem Lockenkopf recht frech. Diese Unbekümmertheit zeigte er dann auch gegen Karlsruhe in den Schlussminuten. Mehrfach lief er mit Hochgeschwindigkeit den gegnerischen Keeper an, obwohl das Spiel schon lange entschieden war. Mit 16 Jahren, 10 Monaten und 19 Tagen ist Sonn nicht nur der jüngste Lilien-Spieler der Geschichte, sondern auch der jüngste Zweitliga-Spieler aller Zeiten. Zwar nutzt dieser Rekord dem Verein nach zwei Niederlagen in zwei Spielen akutell nichts. Aber für die Zukunft ist es zumindest ein gutes Zeichen.