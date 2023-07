Sondierungsgespräche mit Nübel: Jetzt sind die Bayern an der Reihe

Die Ausgangssituation für eine Verpflichtung von Alexander Nübel ist alles andere als optimal. Dennoch haben sich die Stuttgarter am Freitag mit dem Bayern-Keeper zu einem ersten persönlichen Kennenlernen getroffen. Wie es weitergeht, liegt jetzt vor allem am FC Bayern.

Wie die "Bild" am Freitag ebenfalls schon vermeldet hat, trafen sich der 26-Jährige und dessen Management in Stuttgart unter anderem mit Vorstandsboss Alexander Wehrle und Sportdirektor Fabian Wohlgemuth. Ein erstes Kennenlernen. Nicht mehr, nicht weniger. Dabei drückten die Schwaben ihr grundsätzliches Interesse an Alexander Nübel aus. Und der Torwart, der nach seiner Leihe zur AS Monaco nicht mehr zum FC Bayern zurückkehren möchte, seine Bereitschaft, sich damit beschäftigen zu wollen. Ein Faible füreinander, das allerdings nicht automatisch zu einer festen Beziehung führen muss oder gar wird.

Dazu sind die bisher im Raum stehenden Konditionen für die Schwaben und damit die Ausgangsposition insgesamt zu komplex beziehungsweise unerfüllbar. Die Fakten: Nübel will auf gar keinen Fall wieder für den Rekordmeister spielen. Die Bayern sind bereit ihn abzugeben. Allerdings trotz eines bis 2025 laufenden Kontrakts nur ein für allemal. Von den zu Beginn aufgerufenen 15 Millionen Euro an Ablöse, sind mittlerweile noch acht bis zehn geblieben.

Immer noch viel zu viel für Stuttgart, das außerdem in naher Zukunft Nachwuchs-Keeper Dennis Seimen im VfB-Trikot in der Bundesliga sehen und dem 17-Jährigen nicht den Weg dahin versperren will. An eine Reifezeit von ein bis zwei Jahren wird bei Seimen gedacht. Entsprechend ist man, wenn überhaupt, sowieso an einer eher kürzeren Vertragslaufzeit oder besser an einem Leihgeschäft interessiert. Eventuell inklusive einer Kaufoption.

Zeitnah weiterer Gesprächsbedarf

Ein bisher für die Münchner nicht darstellbares Szenario. Sie hätten mit Leeds United auch einen zur Festverpflichtung und Zahlung der aufgerufenen Summe interessierten Abnehmer an der Hand. Doch Nübel würde die Bundesliga der Zweitklassigkeit in England vorziehen. Entsprechend ging man auseinander.

In den kommenden Tagen herrscht zwischen den Verantwortlichen beider Klubs sowie dem Spieler und dessen Management weiterer Gesprächsbedarf. Alle Seiten wollen möglichst bald Klarheit haben. Die Bayern starten morgen in ihr Trainingslager am Tegernsee, der VfB am Montag gen Neukirchen am Großvenediger.