Sondertrikot und "Gute Freunde": Wie der FCB heute Beckenbauer gedenkt

Die Bundesligapartie der Bayern am Freitagabend wird eine ganz besondere. Das Spiel gegen Hoffenheim steht ganz im Zeichen von Franz Beckenbauer. Mehrere Aktionen sind geplant.

In sämtlichen Bundesliga-Stadien wird am 17. Spieltag eine Schweigeminute zu Ehren von Franz Beckenbauer abgehalten, zudem tragen die Spieler Trauerflor. Beckenbauers langjähriger Klub wird es dabei natürlich nicht belassen. Wie die Münchner am Freitag vor der Partie gegen Hoffenheim mitteilten, werden sich die Spieler in Shirts mit der Nummer 5 von Beckenbauer aufwärmen und Trainingsjacken aus der "Kaiser"-Zeit tragen. Das in den 1960er-Jahren vom späteren Weltmeister als Spieler und Trainer eingesungene Lied "Gute Freunde kann niemand trennen" wird zum Einlaufen gespielt und falls der FC Bayern ein Tor erzielen sollte.

Den Anstoßkreis in der Münchner Arena wird ein Beckenbauer-Banner zieren, die Partie bestreiten die Bayern-Profis in einem Sondertrikot mit dem Aufdruck "Danke Franz". Die Jerseys sollen nach dem Abpfiff unterschrieben und versteigert werden. Der gesamte Erlös kommt der Franz-Beckenbauer-Stiftung zugute. Diese unterstützt nach eigenen Angaben Menschen mit Behinderung und Personen, die krank oder unverschuldet in Not geraten sind.

Auf den Leinwänden der ausverkauften Allianz-Arena werden Videoclips in Erinnerung an "Kaiser Franz" gespielt. Zudem wurden viele Weggefährten Beckenbauers eingeladen. Das Stadion wird wie schon an den vergangenen Abenden mit dem Schriftzug "Danke Franz" beleuchtet, der bis 0.30 Uhr bleibt, "um alle Besucherinnen und Besucher auf diese Weise auf ihrem Heimweg zu begleiten".

Am vergangenen Sonntag war Franz Beckenbauer im Alter von 78 Jahren im Kreise seiner Familie verstorben. Zahlreiche Weggefährten, Vereinsverantwortliche und Sportpersönlichkeiten aus der gesamten Fußballwelt hatten sich nach Bekanntwerden der Meldung am Montag zu Wort gemeldet und ihre Trauer kundgetan. Vor allem auch seine Weggefährten beim FC Bayern wie Uli Hoeneß.