"Sonderlob in puncto Mentalität und Einsatz": van Drongelen als Sinnbild

Hansa Rostock erkämpfte sich auch in Kaiserslautern wichtige Punkte im Abstiegskampf. Daher lobte Trainer Alois Schwartz seine Spieler auch für die Leidenschaft.

"Man sieht, dass ein bisschen Leichtigkeit zurückgekommen ist", hatte Alois Schwartz auf der Pressekonferenz vor dem Gastspiel in Kaiserslautern noch betont. Von der Leichtigkeit war auf dem Betzenberg aber eher wenig zu sehen. Vielmehr stach wie schon im Heimspiel gegen Fürth (2:0), dem ersten Erfolg nach zuvor acht sieglosen Partien, wieder die Leidenschaft heraus.

Rostocks Abwehrbollwerk hielt auch dem Druck der Roten Teufel stand. Sinnbildlich für die Mentalität der Kogge stand Innenverteidiger Rick van Drongelen: Der Niederländer schaltete Lauterns besten Torschützen Terrence Boyd fast komplett aus und nahm dafür auch Schmerzen in Kauf. So musste der 24-Jährigen nach Zusammenstößen mit dem Angreifer gleich zweimal behandelt werden - sowohl in der 12. Minute als auch in der 76. Minute hatte van Drongelen eine Platzwunde am Kopf.

Rostock steht vor direkten Duellen gegen Regensburg und Sandhausen

Dazu fiel erneut auf, dass Spieler gelungene Abwehraktionen wie einen eigenen Treffer bejubelten. "Die Mannschaft hat ein Sonderlob verdient in puncto Mentalität und Einsatz", erklärte daher Alois Schwartz auf der Pressekonferenz wenig überraschend. Obwohl sein Team im zweiten Durchgang "erdrückt" wurde, habe es die "Ordnung" gehalten. Neben der guten Box-Verteidigung hob der Coach anschließend noch seinen Torwart hervor und betitelte die Leistung von Markus Kolke mit dem Wort "toll".

Einmal blitzte in der Pfalz dann aber auch die von Schwartz angesprochene "Leichtigkeit" auf. Der feine Abschluss von Kai Pröger reichte letztlich für den zweiten Zu-Null-Sieg in Serie. "Ein Auswärtssieg fühlt sich immer gut an, für Erfolg gibt es keinen Ersatz", so Schwartz.

Rechtzeitig zu den direkten Duellen im Tabellenkeller kehrt also das Selbstvertrauen an der Kogge zurück. Sollte der FCH auch in der kommenden Woche gegen Regensburg und anschließend in Sandhausen die gleiche Mentalität wie bei den vergangenen zwei Auftritten auf dem Platz bringen, sind die Chance auf den Klassenerhalt groß.