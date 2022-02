Sonderlob für zwei Schalker - Fraisl geht es "runter wie Öl"

Durch einen hart erkämpften 2:0-Heimsieg über Paderborn hat Schalke 04 die 40-Punkte-Marke geknackt. Ein Sonderlob verdienten sich vor allem zwei Königsblaue.

Nach dem 1:2 in Düsseldorf hatte es in Gelsenkirchen gekracht. "In der Anfangsphase war noch zu merken, dass wir das Spiel aus Düsseldorf mitgenommen haben", gestand Schalkes Cheftrainer Dimitrios Grammozis auf der Pressekonferenz nach dem Spiel. Doch seine Spieler hätten "gefightet und sich belohnt, sie haben eine gute Reaktion gezeigt".

Ein Standard vom starken Thomas Ouwejan fungierte am Freitagabend gegen Paderborn als Dosenöffner. Doch Schalkes Führung wackelte vor und nach der Pause. "In der zweiten Hälfte wurde es wild", gestand auch Grammozis: "Paderborn hatte eine gute Chance zum Ausgleich, da war Martin Fraisl aber zur Stelle. Er hat ein fantastisches Spiel gemacht." Zwölf Schüsse feuerten die Ostwestfalen auf das Schalker Tor, kein einziger landete im Netz. Nur von Paderborn kassierten die Königsblauen in beiden Saisonduellen kein Gegentor. Das Hinspiel Mitte September hatte 1:0 geendet.

"Drei Punkte am Freitagabend gegen auswärtsstarke Paderborner - das geht runter wie Öl", konstatierte Fraisl nach Spielschluss. Tatsächlich war der SCP vor der Partie die zweitbeste Mannschaft der Liga auf fremden Plätzen, hatte in dieser Saison noch gar nicht auswärts verloren. "Ich freue mich riesig, dass wir nach dem Düsseldorf-Spiel eine Reaktion gezeigt haben", so Fraisl: "Wir haben uns gut ins Spiel reingearbeitet. Ich sage bewusst reingearbeitet, weil es zunächst nicht ganz so schön war. Nach dem 1:0 sind wir dann solide ins Spiel gekommen, in der zweiten Hälfte wurde es dann immer besser."

"Darko hat uns auf rechts viel Qualität gegeben"

Ein ständiger Unruheherd für Paderborns Defensive war der emsige, quirlige Darko Churlinov, der seine Chance von Beginn an bekam - und sie nutzte. Nachdem er in der 61. Minute noch leichtfertig das 2:0 verpasste, holte die VfB-Leihgabe das eine Viertelstunde vor Schluss nach. "Darko hat uns auf rechts viel Qualität gegeben", so Grammozis, der anfügte: "Mich freut, dass er sich mit einem Treffer belohnt hat."

Ob Churlinov auch am nächsten Samstag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) in Karlsruhe zu Beginn auf dem Platz stehen wird, ist offen - auch, weil der Flügelflitzer unmittelbar nach seinem Treffer hatte angeschlagen ausgewechselt werden müssen.