Sonderheft zur EURO 2024 von HANDBALL inside

Die EURO im eigenen Land steht in den Startlöchern. In wenigen Wochen eröffnet die Nationalmannschaft das Turnier vor einer Rekordkulisse von 53.000 Zuschauern mit dem Spiel gegen die Schweiz. Grund genug, sich auf das Mega-Event vorzubereiten. Im Sonderheft "EURO 2024" widmet sich HANDBALL inside der EM.

"172 Seiten stark ist das Sonderheft von HANDBALL inside geworden, auf denen viele bunte Themen die Lust auf diese Großveranstaltung wecken sollen. Dazu sind in Interviews und Stories viele Protagonisten von einst und jetzt zu Wort gekommen, wobei der Schwerpunkt natürlich auf der deutschen Mannschaft liegt", heißt es von HANDBALL inside in der Ankündigung.

Die DHB-Auswahl möchte den Heimvorteil nutzen und nach Möglichkeit bis ins Halbfinale vorstoßen. Ein großes Porträt zu Newcomer David Späth, die Beleuchtung der sportlichen Situation rund um Bundestrainer Alfred Gislason und das Interview mit Kapitän Johannes Golla komplettieren die Reihe rund um die Nationalmannschaft.

Zudem werden im Sonderheft von HANDBALL inside mit Blick auf den Turnierverlauf einige der Stars der möglichen Gegner der deutschen Mannschaft vorgestellt und alle 23 teilnehmenden Nationen in Form von Personalgeschichten beleuchtet.

Auch den Vertretern der Verbände wurde viel Platz eingeräumt. So kommen unter anderem EHF-Präsident Michael Wiederer, DHB-Präsident Andreas Michelmann und der Vorstandsvorsitzende des Verbandes, Mark Schober, ausführlich zu Wort. Und die Redaktion von HANDBALL inside hat auch mit dem aktuellen Landwirtschaftsminister Cem Özdemir gesprochen, der eine bewegte Handballvergangenheit besitzt.

Handballvergangenheit ist hier ein gutes Stichwort: In Statistiken und in Worten widmet sich das Sonderheft zudem der Historie und lässt vergangene EM-Turniere - allen voran die Triumphe von 2004 und 2016 - noch einmal Revue passieren. "Mit anderen Worten: Mit dieser Sonderausgabe zur EURO 2024 ist jeder Handballfan bestens vorbereitet für den ereignisreichen Januar", so HANDBALL inside.

» HANDBALL inside Sonderheft: Bestellung und weitere Infos