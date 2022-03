Sondergenehmigung: VfB darf vor 60.000 Zuschauern spielen

Im wichtigen Abstiegsduell gegen den FC Augsburg kann der VfB Stuttgart auf große Unterstützung seiner Fans hoffen. Erstmals darf die Mercedes-Benz-Arena dann wieder voll ausgelastet werden.

Wenn der FC Augsburg am Samstag, den 19. März (15.30 Uhr) an den Neckar kommt, darf der VfB wieder 60.000 Fans in seinem Stadion begrüßen. Eine Sondergenehmigung des Landes macht das möglich, wie der fünfmalige deutsche Meister am Dienstag mitteilte.

Zuletzt durften die Stuttgarter ihr Stadion corona-bedingt nur zum Teil auslasten. Beim vergangenen Heimspiel gegen Mönchengladbach (3:2) waren maximal 25.000 Besucher erlaubt.

Der VfB rangiert in der Bundesliga aktuell auf dem vorletzten Platz, einen Zähler hinter dem Relegationsrang und vier Punkte hinter dem FC Augsburg.