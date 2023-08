Sonderflug für Kane - Spekulationen um Pavard

Nachdem er für die Geburt seines vierten Kindes kurzzeitig nach England geflogen war, kehrte Harry Kane an diesem Mittwoch zurück nach Deutschland, um bei der Übergabe der neuen Dienstautos dabei sein zu können - und in die Vorbereitung auf das Spiel gegen Augsburg einzusteigen.

Hunderte Fans pilgerten an diesem Mittwoch nach Ingolstadt, zum Werk von Automobilhersteller und FCB-Anteilseigner "Audi". Dort erhielten die Münchner Profis ihre neuen Dienstautos. Nicht vor Ort waren Benjamin Pavard, der sich laut Vereinsangaben krankmeldete und weiterhin auf einen Wechsel zu Inter Mailand hofft, und Jamal Musiala, der sich im Training einen Muskelfaserriss zugezogen hat und vorerst ausfallen wird.

Der Andrang in Ingolstadt war natürlich auch wegen Harry Kane, einmal mehr, sehr stark. Der Engländer zieht die Menschen an - und erhielt, um auch sicher dabei sein zu können, einen Sonderflug. Der 30-Jährige war kurzzeitig in seine Heimat auf die Insel geflogen, um bei der Geburt seines vierten Kindes, das am Sonntag zur Welt kam, dabei sein zu können. Selbsterklärend bekam der Stürmer dafür vom Klub ein paar Tage frei. Nun ist er zurück in Deutschland. Die Maschine, die in London abhob, landete am frühen Nachmittag in Manching, einem kleinen Flughafen bei Ingolstadt. So war es für ihn am einfachsten, um direkt zum Marketingtermin seiner Bayern zu gelangen und nach einer Führung durch das Werk sein neues Auto in Empfang zu nehmen.

Am Mittwochabend geht es für die Mannschaft wieder zurück nach München, die Vorbereitung auf das erste Heimspiel dieser Saison in der Bundesliga läuft. Am Sonntag empfängt der FC Bayern den FC Augsburg. Mit Kane. Ohne Musiala. Und auch ohne Pavard? Die Verhandlungen laufen, Inter Mailand soll bereit sein, das Angebot zu erhöhen. Sollte der Franzose wechseln, wäre er nach Yann Sommer der zweite Bayernspieler, der sich in diesem Sommer den Italienern anschließt.