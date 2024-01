Son-Serie gestoppt: Bayern-Verteidiger Kim ist Südkoreas Fußballer des Jahres

Große Ehre für Bayern-Verteidiger Min-Jae Kim: Der 27-Jährige wurde erstmals als Fußballer des Jahres in Südkorea ausgezeichnet - und stoppte damit die bemerkenswerte Serie des in der Heimat eigentlich alles überstrahlenden Heung-Min Son.

Das Kalenderjahr 2024 beginnt für Min-Jae Kim mit einer ganz besonderen Nachricht. Wie der südkoreanische Verband KFA am Dienstagmorgen offiziell bekanntgab, hat sich Bayerns Verteidiger bei der Auszeichnung als Fußballer des Jahres gegen namhafte Konkurrenz durchgesetzt. Kim durchbrach die kleine "Tradition" in Südkorea: Zuletzt hatte sein Nationalmannschaftskollege Heung-Min Son von Tottenham Hotspur viermal in Folge triumphiert.

Der ehemalige Profi von Bayer 04 Leverkusen und des Hamburger SV ist Rekordsieger in Südkorea, vor den Auszeichnungen von 2019 bis 2022 wurde er auch bereits 2013, 2014 und 2017 als bester Fußballer des Landes ausgezeichnet. Ebenfalls hinter Kim lief in diesem Jahr Kang-In Lee von Paris Saint-Germain ins Ziel ein.

Bester Verteidiger der Serie A - Mit dem Scudetto nach München

Für Kim ist die Ehrung die Krönung des erfolgreichsten Jahrs seiner Profi-Karriere: Mit der SSC Neapel gewann der zum besten Verteidiger der Serie A gewählte Kim die lange ersehnte italienische Meisterschaft. Mit dem Scudetto in der Hand zog es ihn im vergangenen Sommer - dank einer Ausstiegsklausel in seinem Vertrag in Höhe von rund 50 Millionen Euro - zum FC Bayern München.

Mit der Rückennummer 3, die zuvor Vereinslegenden wie Paul Breitner, Bixente Lizarazu oder Lucio getragen hatten, spielte sich Kim gleich fest. 15 Bundesligaspiele (alle von Beginn an) stehen zu Buche, Highlight der Hinrunde war sicherlich seine herausragende Leistung im Heimspiel gegen den VfB Stuttgart (3:0), als er auch sein erstes Bundesliga-Tor erzielte. Dazu kommt ein Einsatz im DFB-Pokal sowie fünf in der Champions League.

Den Münchnern wird Kim nun aber vorerst fehlen, weil er Ende Dezember offiziell von Nationaltrainer Jürgen Klinsmann in den 26-köpfigen Kader für den Asien-Cup (12. Januar bis 10. Februar) berufen wurde.