Son erfolgreich im Gesicht operiert - WM-Teilnahme offen

Heung-Min Son ist nach seinem mehrfachen Bruch der Augenhöhle erfolgreich operiert worden. Zur WM-Teilnahme des wichtigen Offensivspielers machte Südkoreas Verband keine genauen Angaben.

Besteht Hoffnung oder nicht? Die WM-Teilnahme des südkoreanischen Top-Spielers Heung-Min Son steht weiter in der Schwebe. Der nationale Verband wollte am Samstag nach der erfolgreichen Gesichts-OP des 30-Jährigen nicht zu viel versprechen.

"Wir glauben, dass es nicht der richtige Zeitpunkt ist, über Sons WM-Status zu diskutieren. Wir sagen nicht, dass es unmöglich ist, wir sagen lediglich, dass der Zeitpunkt nicht der richtige ist", hieß es seitens des südkoreanischen Verbandes auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP - ein nicht gerade vielsagendes Statement.

Immerhin eines ist klar: Son, der beim Auswärtsspiel seiner Spurs am Dienstagabend in Marseille (2:1) von Chancel Mbemba im Luftduell recht rücksichtslos angegangen worden war und in der in der 29. Spielminute unter Tränen ausgewechselt werden musste, ist wieder wohlauf. Noch am Mittwoch hatte sein Verein mitgeteilt, dass die "Fraktur um sein linkes Auge stabilisiert" werden müsse.

Südkorea zittert somit weiter um seinen erfahrenen Schlüsselspieler (107 Länderspiele, 35 Tore). Ob Son, der schon bei den Weltmeisterschaften 2014 und 2018 mit dabei war, auch in Katar vom 20. November bis 18. Dezmber teilnehmen wird, ist weiter offen. Südkorea trifft in der Gruppenphase auf Uruguay (24. November), Ghana (28. November) und Portugal (2. Dezember).