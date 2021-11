Son bei Südkoreas 1:0 im Pech - Japan landet Pflichtsieg

In Asiens WM-Qualifikation hat Südkorea trotz dreier Aluminium-Treffer einen großen Schritt Richtung Endrunde gemacht - und auch in Japan ist die Hoffnung zurück.

Gruppe A: Südkorea trifft drei Mal Aluminium

Auch wenn die Partie bis zum Schluss offen blieb: Südkoreas 1:0 gegen die Vereinigten Arabischen Emirate war nie gefährdet. Der WM-Halbfinalist von 2002 dominierte das Spiel über 90 Minuten, hatte im Abschluss aber immer wieder Pech. Nach knapp einer Viertelstunde war es Cho, der zum ersten Mal Aluminium traf (13.), später scheiterte Son gleich zwei Mal am Gebälk (45., 74.). Der frühere Hamburger und Leverkusener war der auffälligste Akteur auf dem Feld, beim entscheidenden Tor hatte er seine Füße aber nicht im Spiel: Nach einem Foul an Jung trat Hwang zum Elfmeter an und verwandelte souverän (36.).

Der Treffer des ehemaligen Deutschland-Legionärs (HSV und Leipzig) machte am Ende den Unterschied, denn die Vereinigten Arabischen Emirate traten nur ein einziges Mal nennenswert in der Offensive in Erscheinung: Bert van Marwijks Mittelfeldspieler Alzaabi war bei einem Schuss aus der zweiten Reihe nicht erfolgreich (61.).

Mit dem 1:0 blieb Südkorea (11 Punkte) Tabellenführer Iran (13) auf den Fersen, der Vorsprung auf den Libanon beträgt bereits sechs Zähler.

Gruppe B: Remis im Topspiel - Japan verkürzt

Siegreich gegen den Tabellenletzten: Japan besiegte Vietnam durch ein Ito-Tor mit 1:0. getty images

Durch das 0:0 zwischen Saudi-Arabien und Australien schöpft Japan neuen Mut. Mit Tanaka (Fortuna Düsseldorf) und Endo (VfB Stuttgart) löste Samurai Blue seine Pflichtaufgabe beim Tabellenletzten Vietnam und rückte durch das 1:0 bis auf einen Punkt an die zweitplatzierten Socceroos heran.

Das einzige Tor der Partie gelang Ito nach Vorarbeit von Minamino (17.), ein weiterer Treffer des Angreifers wurde wegen einer Abseitsstellung von Tanaka aberkannt (40.).

In der zweiten Hälfte wurde erst Asano (VfL Bochum), kurz vor Schluss dann auch Haraguchi (Union Berlin) eingewechselt - am Ende stand ein verdienter Sieg.