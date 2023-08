Sommerwechsel wohl vom Tisch: Mbappé gibt Versprechen an PSG

Das Tischtuch schien zerschnitten, jetzt ist es wohl geflickt. Kylian Mbappé (24) wird Paris St. Germain in diesem Sommer offenbar nicht verlassen - und könnte sogar seinen Vertrag verlängern.

Sportlich verlief das 0:0 gegen den FC Lorient für Paris St. Germain enttäuschend, rund um die Partie hat der Verein aber offenbar entscheidende Fortschritte erzielen können. Die TV-Kameras fingen einen bestens gelaunten Kylian Mbappé auf der Tribüne neben Neuzugang Ousmane Dembelé ein, am Tag darauf vermeldete der Verein, dass der 24 Jahre alte Angreifer ab sofort wieder am Training der ersten Mannschaft teilnehmen werde und nicht mehr Teil der "Trainingsgruppe zwei" sei.

Bilder vom Trainingszentrum in Poissy zeigten den Stürmer lachend auf dem Feld. Präsident Nasser Al-Khelaifi soll sogar eine Erklärung vor der versammelten Mannschaft in der Kabine abgegeben haben, um klarzustellen, dass Mbappé sich voll mit dem Verein identifiziere. Am 2. Spieltag in Toulouse soll Mbappé wieder im Kader von Trainer Luis Enrique stehen.

Die Entscheidung sei das Ergebnis von "sehr konstruktiven und positiven Gesprächen zwischen Paris St. Germain und Kylian Mbappé vor dem Lorient-Spiel". Übereinstimmenden Medienberichten zufolge sollen die Gespräche sogar so positiv verlaufen sein, dass Mbappé dem Verein sogar das Versprechen gegeben hat, PSG 2024 nicht ablösefrei zu verlassen - auch nicht zu Real Madrid, das immer wieder mit dem Stürmer in Verbindung gebracht wird.

Mbappés Weigerung, die spielerseitige Vertragsoption auf ein weiteres Jahr nicht zu ziehen, war einst der Anstoß für einen weiteren Sommer voller Chaos und Gerüchte rund um einen Wechsel des Weltmeisters von 2018 gewesen. Gegen Lorient stand er - genau wie sein Sturmpartner Neymar - gar nicht im Kader.

Sogar eine Vertragsverlängerung in Paris soll nun wieder im Bereich des Möglichen sein. Laut "ESPN" sollen sogar erste Gespräche in diese Richtung schon stattgefunden haben. Sollte eine Verlängerung nicht stattfinden, könnte PSG höchstens im Winter noch eine Ablösesumme für den Angreifer einstreichen. Al-Khelaifi hatte mehrfach klargestellt, Mbappé keinesfalls ablösefrei gehen zu lassen, dieser wiederum betont, diese Saison bei PSG spielen zu wollen. Aus diesem Grund hatte er auch ein Angebot des saudi-arabischen Vereins Al-Hilal abgelehnt. Dort könnte nun wiederum Neymar unterschreiben.

Zuletzt war unter anderem spekuliert worden, dass PSG Mbappé eine Klausel angeboten hätte, die dem Spieler bei einer Vertragsverlängerung einen Wechsel im kommenden Sommer garantieren würde. Ob dies noch immer zu den Überlegungen gehört, geht aus den neuen Berichten nicht hervor.