Sommerschlussverkauf: Kehl erwartet "eine wilde Fahrt"

Am Mittwoch der nächsten Woche schließt das Transferfenster. Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl stellt sich deshalb auf "eine wilde Fahrt" ein.

Noch sind es zwar ein paar Tage bis zum sogenannten Deadline Day, dem letzten Tag der Transferperiode, an dem Spieler noch den Verein wechseln können - doch schon jetzt stellt sich Sebastian Kehl auf rege Betriebsamkeit ein. "Ab Montag wird es nochmal eine wilde Fahrt geben", sagte Dortmunds Sportdirektor bei einer Pressekonferenz am Donnerstag.

Er beziehe das zwar "nicht auf uns", generell werde aber "sehr viel Hektik" aufkommen, meinte Kehl und sprach dann auch über die eine oder andere Personalie, die den BVB betrifft. So wüssten beispielsweise Manuel Akanji und Nico Schulz "um ihre Situation", derzeit gebe es aber "keinen neuen Stand".

Meunier war "nicht happy", soll aber bleiben

Das gilt auch für Thomas Meunier, um den sich einige Gerüchte drehen. Der Rechtsverteidiger sei "nicht happy" gewesen, dass er gegen Bremen 90 Minuten auf der Bank gesessen habe, verriet Kehl, stellte allerdings klar: "Es ist nicht unser Plan, Thomas Meunier abzugeben." Und doch: Derzeit scheint sich der Belgier hinten anstellen zu müssen.

Seit seinem überzeugenden Auftritt in Freiburg hat Marius Wolf die Nase vorn. Auch am Samstag in Berlin dürfte der 27-Jährige den Vorzug erhalten. Dann, so Edin Terzic, gehe es für den BVB in erster Linie darum, sich von einer anderen Seite zu zeigen als zuletzt gegen Werder.

"Die Jungs waren sehr selbstreflektiert", sagt Dortmunds Trainer im Rückblick auf das 2:3 in der Vorwoche und sprach von "mehreren Aktionen in der Schlussphase", die seine Mannschaft um den Sieg gebracht hätten. Zur Wahrheit gehörte aber auch, und das räumte Terzic offen ein: Die Leistung des BVB entsprach nicht dem, was die Mannschaft zu leisten imstande ist.

Entsprechend groß ist nun der Druck vor dem Auswärtsspiel in Berlin. Terzic erwartet nicht weniger, als dass sein Team die Leistung am Samstag "drastisch" steigert. Und danach könnte eine arbeitsreiche Woche auf Sebastian Kehl zukommen.