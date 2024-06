Sommermärchen-Prozess geht erst im August weiter

Der Sommermärchen-Prozess gegen die früheren DFB-Funktionäre Theo Zwanziger, Wolfgang Niersbach und Horst R. Schmidt geht in eine unfreiwillige Sommerpause.

Das Verfahren vor dem Landgericht Frankfurt wird "wegen Erkrankung" bis zum 2. August unterbrochen, teilte das Gericht am Freitag mit.

In dem Prozess müssen sich Zwanziger, Niersbach und Schmidt wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung in einem besonders schweren Fall verantworten. Hintergrund ist eine im April 2005 erfolgte Zahlung des Deutschen Fußball-Bundes in Höhe von 6,7 Millionen Euro an den Weltverband FIFA, die in der Steuererklärung für das Jahr 2006 nach Ansicht der Staatsanwaltschaft unzulässigerweise als Betriebsausgabe angegeben wurde. Dadurch seien Steuern in Höhe von rund 13,7 Millionen Euro hinterzogen worden.

Alle drei Angeklagten weisen diesen Vorwurf strikt zurück. "Es hat im Jahr 2006 überhaupt keine Steuerverkürzung gegeben. Und wenn es keine Steuerverkürzung gegeben hat, gibt es auch keine Steuerhinterziehung", hatte Ex-DFB-Präsident Zwanziger nach dem ersten Verhandlungstag zu den Vorwürfen der Staatsanwaltschaft erklärt.

Durch die achtwöchige Unterbrechung des Verfahrens müssen die mit Spannung erwarteten Aussagen einiger prominenter Zeugen verschoben werden. Am kommenden Montag sollten der ehemalige FIFA-Generalsekretär Urs Linsi und Fedor Radmann, der einst im Organisationskomitee der WM 2006 saß und als enger Vertrauter des verstorbenen Franz Beckenbauer galt, zu den damaligen Vorgängen befragt werden.

Für den 20. Juni war eine Aussage des ehemaligen FIFA-Präsidenten Joseph S. Blatter geplant, am 11. Juli sollten Ex-DFB-Präsident Fritz Keller und der langjährige Beckenbauer-Manager Marcus Höfl vor Gericht aussagen. Ob und wann diese Termine nachgeholt werden, ist offen.

