Sommermärchen-Affäre: Was an dem neuen Verfahren problematisch ist

Im März 2024 wird wegen der sogenannten Sommermärchen-Affäre wieder verhandelt. Und das vor einem Gericht, das den Fall eigentlich schon zu den Akten gelegt hatte.

Die Erwartungshaltung ist groß, das "Sommermärchen 2006" wird als Maßstab genommen für die Europameisterschaft 2024 in Deutschland (14. Juni bis 14. Juli 2024). Kanzler Olaf Scholz sieht viele Menschen "hinfiebern" auf das Turnier, "und viele begreifen das als ein großes Fest in Europa". In einer ganz anderen Hinsicht wird das "Sommermärchen 2006" die Heim-WM 2024 begleiten.

Am 4. März 2024 beginnt vor dem Landgericht Frankfurt am Main das Verfahren um die sogenannte Sommermärchen-Affäre. Angeklagt sind die früheren DFB-Präsidenten Wolfgang Niersbach (72) und Theo Zwanziger (78) sowie der frühere DFB-Generalsekretär Horst R. Schmidt (81). 16 Verhandlungstage vor der Zweiten großen Wirtschaftskammer des Landgerichts sind anberaumt. Wird dieser Zeitplan eingehalten, kommt es am 11. Juli - drei Tage vor dem Endspiel der Europameisterschaft - zum letzten Verhandlungstag.

Unter dem Aktenzeichen 5/02Kls-7550 Js 242375/15 (11/18) wird am 4. März 2024 - dann 18 (!) Jahre nach der Weltmeisterschaft 2006 - ein Verfahren neu eröffnet, das eigentlich längst zu den Akten gelegt war. Denn schon am 2. August 2018 hatte das Landgericht Frankfurt festgehalten: Die Zahlung von 6,7 Millionen Euro (10 Millionen Schweizer Franken), die im April 2005 vom deutschen WM-OK an die FIFA überwiesen und von dort an den früheren Adidas-Chef Robert-Louis Dreyfus transferiert wurde, der im Vorfeld der WM ein Darlehen in dieser Höhe an Franz Beckenbauer geleistet hatte, war eine Betriebsausgabe und somit ertrags- und steuermindernd zu verrechnen.

OLG widerspricht dem Landgericht

Das Landgericht hatte die Eröffnung des Hauptverfahrens somit abgelehnt; Niersbach, Zwanziger, Schmidt und der vormals Mitbeschuldigte frühere FIFA-Generalsekretär Urs Linsi mussten nicht vor Gericht erscheinen. Der von der Staatsanwaltschaft eingelegten sofortigen Beschwerde gab das Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt statt. Das OLG ging bei seiner Entscheidung davon aus, dass der Bestimmungsgrund der Zahlung keine Entlohnung Beckenbauers für seine Verdienste um der Vergabe der WM 2006 an Deutschland und seine Tätigkeit als OK-Präsident gewesen sei. Es widersprach damit der Auffassung des Landgerichts.

In Frankfurt wartete man ab dem Frühjahr 2018 den Ausgang der Verhandlungen in Bellinzona ab, wo die Schweizer Bundesanwaltschaft in eben dieser Causa die drei früheren DFB-Funktionäre vor Gericht gebracht hatte. Dort wurde das Verfahren am 28. April 2020 wegen Verjährung eingestellt.

Fall landet wieder dort, wo er abgelehnt worden war

Am 27. Oktober 2022 stellte dann auch das Landgericht Frankfurt das Verfahren gegen die Beschuldigten unter Bezug auf das "Doppelbestrafungsverbot" endgültig ein. Am 22. Mai 2023 entschied daraufhin das OLG Frankfurt, dass ein Prozess stattfinden muss.

Verhandelt wird im Frühjahr wieder vor dem Landgericht, das vormals das Verfahren eingestellt hat, nun allerdings mit einer neuen Vorsitzenden Richterin. Eine absurdes Verfahrensweise? Das Landgericht steht nach Meinung renommierter Rechtsanwälte vor problematischen Verhandlungstagen: Die erneute Aufnahme des Verfahrens vor dem selben Landgericht nach Entscheidung des OLG als der nächsthöheren Instanz käme eine Form von "Präjudiz" nahe.