Sommerfahrplan fix: HC Elbflorenz fordert drei Erstligisten

Handball-Zweitligist HC Elbflorenz hat seine Vorbereitung für die kommende Spielzeit geplant. Rund sechseinhalb Wochen Zeit bleiben Cheftrainer Andre Haber bis zum ersten Pflichtspiel.

Mit Rang 4 in der Vorsaison hat der HC Elbflorenz am Ende sein Potential auf die Schiene gebracht, nun wollen die Sachsen den nächsten Schritt in der Entwicklung unter Andre Haber machen. Der Chefcoach bittet sein Team am 16. Juli (Dienstag) zum Trainingsauftakt in der Ballsportarena Dresden.

In den ersten zwei Wochen werden die Grundlagen gelegt, am 30. Juli (Dienstag) ist man dann bei Erstligist TSV Hannover-Burgdorf zu einem ersten Härtetest zu Gast. Die Recken müssen allerdings auf mehrere Olympia-Teilnehmer verzichten.

Fünf Tage später reist das Team ins Trainingslager nach Bayern und testet gegen den Drittligisten Wölfe Würzburg. Wie im Vorjahr bezieht der HCE im Sportcamp Nordbayern sein Quartier und wird sich in Bischofsgrün intensiv auf die Saison vorbereiten.

Sachsen-Cup und Testspiele nach DHB-Pokal

Anschließend geht es um den Sachsen-Cup, wo Duelle mit dem SC DHfK Leipzig am 9. August (Freitag) und einen Tag später mit dem EHV Aue warten. Die beiden Kontrahenten kreuzen schon am 7. August die Klingen.

Bereits zwei Wochen vor dem Start der neuen Zweitliga-Spielzeit 2024/25 steht für den HC Elbflorenz Dresden die erste Runde im DHB-Pokal an. Dort ist der HCE beim Zweitliga- Aufsteiger HSG Konstanz gefordert.

Nach dem Pokalspiel werden die Dresdner Handballer vor dem Ligastart noch zwei weitere Testspiele absolvieren. Am 28. August reisen die Tiger zunächst zum Bundesligisten HC Erlangen, bevor drei Tage später die Generalprobe gegen Ligakonkurrent Dessau-Roßlau in Belgern ansteht.

Vorbereitung in der Übersicht

16.07. Trainingsauftakt in der Ballsportarena Dresden

30.07. Testspiel in Hannover bei der TSV Hannover-Burgdorf

04.08. Abreise ins Trainingslager im Sportcamp Nordbayern

09.08. Sachsen-Cup gegen SC DHfK Leipzig in Waldheim

10.08. Sachsen-Cup gegen EHV Aue in Coswig

24. oder 25.08. DHB-Pokal bei HSG Konstanz

28.08. Testspiel beim HC Erlangen

31.08. Testspiel gegen Dessau-Roßlauer HV