Sommerfahrplan des SC DHfK Leipzig

Leipzigs Bundesliga-Handballer haben ihren Plan für die Saisonvorbereitung veröffentlicht. Ein Testspiel sticht heraus.

Die Mannschaft des SC DHfK Leipzig hat in ihrer Saisonvorbereitung einige wichtige Termine stehen: unter anderem ein Testspiel gegen den polnischen Meister Wisla Plock. Klaus Trotter

Die erste Hälfte der Sommerpause neigt sich dem Ende entgegen. Seit knapp drei Wochen genießen die Handballer des SC DHfK Leipzig ihren wohlverdienten Sommerurlaub. Für vier Spieler, nämlich Franz Semper, Luca Witzke, Kristian Saeveras und Marko Mamic geht es allerdings schon bald los mit der Vorbereitung auf die Olympischen Spiele 2024 in Paris.

Für die übrigen Profis des SC DHfK wird es dann ab Mitte Juli wieder erst. In exakt vier Wochen - am 18.07. - findet sich das neue DHfK-Team zum Media Day erstmals wieder in Leipzig zusammen. Einen Tag später hat Chefcoach Rúnar Sigtryggsson die erste Trainingseinheit angesetzt. Ab dem 26. Juli duellieren sich die Grün-Weißen wieder mit anderen Mannschaften.

Im Laufe der Saisonvorbereitung stehen bei den DHfK-Männern fünf Vorbereitungsspiele und ein Turnier auf dem Plan. Des Weiteren wird es zwei Trainingslager geben. Nach einem Kurztrainingslager vom 29. bis 31. Juli in Oberwiesenthal bezieht der Club vom 11. bis 18. August im österreichischen Hard ein Trainingscamp.

Das erste große Highlight der Sommervorbereitung steigt dann am 10. August. Zum zehnten Mal wird der beliebte SC DHfK Handball Golf Cup ausgetragen und im Anschluss daran findet die Teampräsentation der Saison 2024/25 für alle Partner und Sponsoren statt.

Ein wichtiges Datum ist der 24. August. Beim Tag des Handballs in Leipzig dreht sich einen kompletten Tag lang alles um den Handballsport. Zunächst werden sämtliche Nachwuchs- und Männermannschaften des SC DHfK ein Testspiel absolvieren, bevor dann am Abend die Profis ihre Generalprobe gegen den polnischen Meister & Pokalsieger Wisla Plock bestreiten.

Das polnische Team wird im Rahmen seiner Saisonvorbereitung zudem am Tag zuvor, den 23. August, ein Testspiel gegen den HC Erlangen bestreiten.

Das erste Bundesliga-Spiel der Leipziger Handballer ist dann gegen den TBV Stuttgart für die Zeit zwischen dem 5. und 8. September angesetzt.