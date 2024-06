Sommerfahrplan der HSG Wetzlar: Turnierteilnahmen in Linden und Lübbecke

Nach einer langen Saison verabschiedete die HSG Wetzlar ihre Spieler in die Sommerpause. In der Vorbereitung auf die kommende Saison, die Anfang September startet, nimmt der Bundesligist an zwei Turniern teil und trifft dort unter anderem auch auf andere Teams der Handball-Bundesliga.

Direkt nach der letzten Partie in Magdeburg haben sich die Wetzlarer Profis in den Urlaub verabschiedet. Vier Wochen lang findet kein Mannschaftstraining statt. Vor allem Regeneration stehe laut dem Bundesligisten nun im Vordergrund.

Während die Spieler sich individuell fit halten, startet die Mannschaft am 1. Juli in die Vorbereitungen für die Saison 2024/2025. Der wird am 1. Juli sein. Die ersten Tage werden für verschiedene Testungen genutzt. Am Montag, 8. Juli, findet ab 16 Uhr der offizielle Trainingsauftakt in der Sporthalle Dutenhofen statt. Bis zum 21. Juli stehen insgesamt 19 Einheiten auf dem Plan, dazu ein Testspiel, das noch terminiert werden muss, wie die HSG bekannt gab.

Trainingslager in der Schweiz

Danach geht das Team noch einmal in eine zweiwöchige Phase ohne Mannschaftstraining. Dazu hatten sich die Verantwortlichen entschieden, weil die Bundesliga wegen der Olympischen Sommerspiele in Paris im Gegensatz zum Vorjahr eine Woche später startet und somit der Zeitraum zwischen Saisonende 2023/2024 und Beginn der neuen Runde über drei Monate beträgt. Gleichzeitig sollte aber eine Pause am Stück auch nicht zu lange ausfallen.

Ab Montag, 5. August, beginnt dann die heiße Phase. Dann startet der Tross der HSG Wetzlar ins sechstägige Trainingslager nach Schwaz in Österreich, an dessen Ende eine Partie gegen den dort beheimateten Erstligisten Handball Tirol ansteht. Das Team von Cheftrainer Christoph Jauernick (ehemaliger Spieler des ThSV Eisenach) war in der abgelaufenen Saison Zweiter der Hauptrunde, schied dann aber im Viertelfinale der Playoffs gegen Linz aus.

Vorbereitungsturniere in Lübbecke und Linden

Am 16. und 17. August tritt die HSG Wetzlar erstmals beim Spielo-Cup in Lübbecke an. Am Freitagabend (19 Uhr) treffen die Grün-Weißen auf die Gastgeber TuS N-Lübbecke (2. Liga). Am Samstag wartet dann entweder der TSV GWD Minden oder der TBV Lemgo-Lippe.

In der Folgewoche tritt der Bundesligist dann beim Linden-Cup an. Dort trifft Wetzlar neben Lemgo auf den TV Hüttenberg und den Bergische HC. Die HSG Wetzlar spielt am Mittwoch, 21. August (20.15 Uhr gegen den Bergischen HC), Freitag, 23. August (20.15 Uhr, TBV Lemgo-Lippe) und Samstag, 24. August (20 Uhr, TV Hüttenberg). Für das darauffolgende Wochenende wird noch ein Gegner gesucht, ehe danach, Anfang September, dann die Bundesliga-Saison startet.