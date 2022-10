Sommer und Hofmann verletzen sich

Mit einem Schrecken startete Gladbach ins Pokalspiel bei Darmstadt 98. Nach vier Minuten verletzte sich der Schweizer Stammkeeper Yann Sommer. Später folgte noch Jonas Hofmann.

Die Partie am Böllenfalltor war gerade erst angepfiffen, da lag Sommer schon am Boden. Der Gladbacher Stammkeeper wollte einen völlig harmlosen Ball unbedrängt aus der Luft pflücken. Doch dabei verlor der Schweizer Nationalspieler etwas die Balance und knickte beim Aufkommen mit seinem Sprunggelenk böse um.

Der 33-jährige Routinier wurde behandelt, versuchte es noch kurz, ehe der Dienstagabend für ihn auch schon zu Ende war. Sommer wurde in der 13. Minute von Tobias Sippel ersetzt.

Ein Ausfall des Stammkeepers wäre ein großer Verlust für die Fohlen, Sommer gehört auch in dieser Saison mit einer kicker-Note von 2,65 zu den Leistungsträgern im Team von Daniel Farke. Zudem steht die Winter-WM in Katar an. Sollte es sich um etwas Ernstes handeln, würde auch die Nati mit einem Nackenschlag versehen werden.

Verdacht auf Schultereckgelenkssprengung bei Hofmann

Nach der Pause fehlte zudem Jonas Hofmann. Nach einer knappen halben Stunde war er nach einem Zweikampf unglücklich gelandet und hielt sich danach die linke Schulter. Er spielte die erste Halbzeit zwar noch zu Ende, blieb dann aber in der Kabine. "Da müssen wir die genaue Diagnose abwarten. Es besteht der Verdacht auf Schultereckgelenkssprengung", sagte Trainer Farke nach dem Spiel gegenüber "Sky". "Ich hoffe, dass die Jungs nicht zu lange ausfallen." Das dürfte im Hinblick auf die WM auch Hansi Flick genau verfolgen.

Kommenden Samstag geht es für Gladbach gegen Eintracht Frankfurt weiter (18.30 Uhr) - ungewiss, wer dann im Tor steht.