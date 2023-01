Sommer und Co.: Gladbachs neue Torwart-Hierarchie

Beim abschließenden Testspiel gegen den FC St. Pauli stand Yann Sommer über 90 Minuten im Gladbacher Tor. Auch am Sonntag gegen Bayer Leverkusen soll der Schweizer natürlich Borussias Nummer 1 sein. Sein Stellvertreter ist dann aber ein anderer als sonst.

Beim 0:1 gegen den FC St. Pauli, der ersten Testspiel-Niederlage der Gladbacher unter Daniel Farke, hatte Yann Sommer gleich mehrfach Gelegenheit, sich auszuzeichnen gegen den munteren Zweitligisten. Trudelt nicht doch noch ein "unmoralisches Angebot" des FC Bayern ein, dann wird der Schweizer natürlich auch beim Bundesliga-Re-Start am kommenden Sonntag gegen Bayer Leverkusen das Tor der Borussia hüten.

Auf der Ersatzbank saß am Samstag im Borussia-Park Jan Olschowsky, und das ist eine kleine Überraschung. Denn es ist ein Indiz dafür, dass sich die Torhüter-Hierarchie bei den Fohlen leicht geändert hat. Der talentierte Keeper, der insbesondere beim 4:2 Mitte November gegen Borussia Dortmund als Vertreter von Sommer großen Anteil am Gladbacher Erfolg hatte, hat offenbar den erfahrenen Konkurrenten Tobias Sippel überholt.

"Im Spiel gegen Dortmund hat er eine überragende Leistung gebracht. Jan hätte aber auch im Spiel danach im Tor gestanden, selbst wenn Tobias Sippel zurückgekommen wäre", wird Trainer Daniel Farke von der "Rheinischen Post" zitiert.

Olschowsky verdrängt Sippel als Nummer zwei

Die Rangfolge hat sich geändert, das wird auch so bleiben. "Es gibt keinen Grund, ihn wieder aus dem Kader herauszunehmen. Es ist aber auch Verantwortung für Jan, das in jedem Training zu beweisen."

Der 21-jährige Olschowsky also hat Sippel zunächst als Nummer zwei verdrängt, aber, so Farke, natürlich hat der Routinier weiter alle Chancen, mit guten Trainingsleistungen wieder in den Kader zu rücken. Klar ist allerdings auch: "Jan hat aufgrund seiner guten Leistungen und der verletzungsfreien Zeit die Nase vorn. Aber den Platz muss er jeden Tag verteidigen, weil Tobi Sippel ein sehr guter Torhüter ist."

Beider Verträge laufen im Sommer aus; die weitere Entwicklung ist natürlich eng damit verknüpft, was mit Sommer passiert. Nach wie vor wird erwartet, dass die Bayern einen weiteren Versuch unternehmen werden, den Gladbacher Keeper zum Rekordmeister zu lotsen.

Omlin potentieller Sommer-Nachfolger

Längst ist das Interesse der Borussia an einem anderen Schweizer bekannt, Jonas Omlin vom HSC Montpellier ist seit längerer Zeit im Fokus und quasi als Sommer-Nachfolger auserkoren, wann auch immer. Angeblich aber würden die Franzosen eine Ablösesumme in der Nähe von 10 Millionen erwarten, was für Borussia aktuell natürlich völlig indiskutabel ist.

Thuram wird eingehend untersucht

Der Ball in der Torhüterfrage liegt also nach wie vor bei den Bayern; bei der Borussia beschäftigen sie sich - naheliegend - mit anderen Problemen. Zum Beispiel mit der Verletzung von Marcus Thuram, der gegen St. Pauli in der Schlussphase wegen leichter Kniebeschwerden ausgewechselt wurde. Die genaue Diagnose lag zunächst nicht vor.

Ob der französische WM-Teilnehmer am Sonntag gegen Leverkusen im Borussia-Park zur Verfügung steht, ist unklar. "Ich hätte ihn gerne noch fünf oder zehn Minuten länger spielen lassen", so Farke gleich nach der Partie, "jetzt müssen wir abwarten, was die Untersuchungen ergeben. Ich hoffe, es ist nicht so schlimm."