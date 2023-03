Sommer über Mbappé und PSG: "Ich bereite mich extrem akribisch vor"

Seit rund sechs Wochen ist Yann Sommer beim FC Bayern. Nun spricht er im kicker-Interview über seinen Wechsel, die Verletzung von Manuel Neuer und das bevorstehende Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Paris St. Germain.

Die Verletzung von Manuel Neuer machte seinen Wechsel zum FC Bayern erst möglich. "Ich hatte zunächst nur von Manuels Verletzung gelesen und mir gedacht, wie schlimm das für ihn ist", sagt Yann Sommer im kicker-Interview: "Als ich vom Interesse Bayern Münchens gehört hatte, war mir schnell klar, dass ich das gerne machen würde."

Inzwischen sind sechs Wochen vergangen und neun Spiele absolviert. Über seine eigene Leistung sagt der Keeper: "In der Anfangsphase gab es Dinge im Spielaufbau, die noch nicht perfekt waren. Das funktioniert mittlerweile aber sehr gut. Grundsätzlich bin ich zufrieden, will mich aber immer verbessern. Ich möchte für Bayern München ein Top-Torwart sein. Das strebe ich an."

Über ein mögliches Comeback von Kapitän Neuer "mache ich mir im Moment keine Gedanken", so Sommer: "Wir stehen vor tollen Herausforderungen, darauf konzentriere ich mich." Unter anderem das Rückspiel in der Champions League gegen Paris St. Germain. "Es braucht eine Topleistung von uns, genau wie es für Paris St. Germain eine Topleistung gegen uns braucht. Wir freuen uns darauf."

Yann Sommer im Gespräch mit den kicker-Redakteuren Georg Holzner und Frank Linkesch.

Und wie stoppt der FC Bayern Kylian Mbappé? "Wir haben ein paar Mal gegeneinander gespielt", erzählt der Schweizer Torwart: "Generell bereite ich mich immer auf alle Offensivspieler extrem akribisch vor: Wie bewegen sie sich? Was ist ihr bevorzugter Abschluss? Wie reagieren sie unter Druck? Freistöße, Eckbälle..." Sommer ist bereit für das Duell und "sehr zuversichtlich", dass die Münchner in die nächste Runde einziehen werden. "Weil ich täglich sehe, welche Qualität diese Mannschaft hat und weil dieses Team auch die Erfahrung hat, in solchen Spielen zu bestehen. Wenn wir mutig sind und den Fußball spielen, der den FC Bayern ausmacht, dann wird das ein gutes Spiel für uns."

Das komplette Interview mit Yann Sommer lesen Sie in der neuen Donnerstagsausgabe des kicker und hier im eMagazine. Darin spricht der Keeper unter anderem noch über seinen Abschied aus Mönchengladbach, seine Eingewöhnungsphase in München, die Schweizer Torwartschule und die Bedeutung des Torwarttrainers.