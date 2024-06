Sommer-Tour nach Asien: BVB gastiert in Bangkok und Osaka

Auch in diesem Sommer reist Borussia Dortmund ins Ausland und präsentiert sich seinen Fans in Thailand und Japan. Dabei kommt es auch zum Wiedersehen mit einem Double-Sieger von 2012.

Borussia Dortmund setzt auch in der Sommervorbereitung auf die Bundesliga-Saison 2024/25 die mittlerweile eingeübte Praxis der Auslandsreisen fort. Nachdem der BVB im vergangenen Jahr die USA bereiste, steht nun eine Tour nach Thailand und Japan auf dem Programm. Neun Tage nach dem Trainingsauftakt am 10. Juli besteigt das Team vom neuen Cheftrainer Nuri Sahin das Flugzeug gen Asien, wo die Borussen zuletzt im November 2022 zu Marketingzwecken unterwegs waren.

Zwei Testspiele gegen BG Pathum und Cerzo Osaka

Erste Station der diesjährigen Reise ist die thailändische Hauptstadt Bangkok, wo der BVB neben Trainings- und Marketingveranstaltungen am 21. Juli um 20 Uhr Ortszeit (15 Uhr MESZ) im BG Stadium ein Testspiel gegen BG Pathum United, amtierender thailändischer League-Cup-Sieger, austrägt.

Anschließend reisen die Schwarz-Gelben weiter nach Japan, wo in Osaka im Rahmen des "EuroJapan Cup" am 24. Juli (19.15 Uhr Ortszeit, 12.15 Uhr MESZ) eine Partie gegen Cerezo Osaka im Yanmar Stadium Nagai auf dem Programm steht. Dort kommt es auch zum Wiedersehen mit Ex-Dortmunder Shinji Kagawa, der unter Trainer Jürgen Klopp zwei Meisterschaften und einen DFB-Pokal mit dem BVB gewann. Anschließend geht es am 25. Juli zurück nach Deutschland, ehe ab 1. August das nächste Trainingslager in Bad Ragaz in der Schweiz stattfindet.

BVB-Geschäftsführer Carsten Cramer blickt mit Vorfreude auf die anstehende Asien-Tour: "Wir wissen um unsere zahlreichen Fans in Asien, deshalb freuen wir uns sehr, diesmal dort wieder vorbeizuschauen." Mit Bangkok und Osaka habe man zudem "zwei besondere Spielorte gefunden, in denen wir bisher noch nicht zu Gast gewesen sind".