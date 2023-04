Sommer soll im Bayern-Tor bleiben, doch sein Abschied naht

Yann Sommer steht trotz seiner jüngsten Fehler wohl auch gegen Hertha BSC im Tor des FC Bayern. Nach der Saison bahnt sich aber sein Abschied an - zumal Manuel Neuer weitere Fortschritte macht.

Manuel Neuer "will es noch mal wissen", hatte Bayern-Trainer Thomas Tuchel unlängst mit "hundertprozentiger" Überzeugung gesagt. Und die Signale des Kapitäns sind weiterhin positiv. Der 37-Jährige, der sich im Dezember beim Skifahren einen offenen Schien- und Wadenbeinbruch zugezogen hatte, ist am Tegernsee inzwischen auf unterschiedlichen Fahrrädern (Rennrad, Mountainbike) unterwegs und wieder als Sportler zu sehen - nicht mehr als Rekonvaleszent.

Sorgen, dass der Platz im Bayern-Tor nicht frei sein könnte, wenn er wieder einsatzfähig ist, dürften Neuer dabei nicht umtreiben. Yann Sommer, im Januar für zunächst acht Millionen Euro als Ersatz von Borussia Mönchengladbach verpflichtet, sieht sich zunehmend lauteren Debatten ausgesetzt, nachdem er zuletzt unter anderem gegen Hoffenheim (1:1) und in Mainz (1:3) schwer gepatzt und so zu schmerzhaften Punktverlusten im Bundesliga-Meisterrennen beigetragen hatte.

Häufig wird die Leistung des Schweizer Nationalspielers mit seiner Körpergröße in Verbindung gebracht; bei den Münchnern aber wird die Debatte rein sportlich geführt. Auffällig ist aktuell nur, dass sich nach den beiden vergangenen Partien kein Bayern-Verantwortlicher schützend vor den Keeper stellte.

Inzwischen kommen auch Fragen nach Ulreich auf

In der Liga kommt Sommer nach 14 Einsätzen im Bayern-Trikot auf einen kicker-Notenschnitt von 3,46, nur einmal war er besser als Note 3 (2,5 beim 1:0-Sieg in Freiburg). Verständlich, dass so manche Frage nach Sven Ulreich aufkommt, den die Mannschaft enorm schätzt und der in dieser Saison dreimal im Tor stand (kicker-Notenschnitt 3,0). Die Bayern gewannen alle drei Partien.

Trotzdem, so hieß es noch am Mittwoch an der Säbener Straße, soll am Sonntag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Hertha BSC erneut Sommer zwischen den Pfosten stehen. Für den 34-Jährigen, dessen Vertrag eigentlich noch bis 2025 gültig ist, könnte es das fünftletzte Spiel als Bayern-Keeper sein. Neuer soll nach seiner Rückkehr unter Tuchel wieder die absolute Nummer 1 sein, was für Sommer die EM-Teilnahme 2024 gefährdet. Daher wäre ein Abschied nach nur sechs Monaten keine Überraschung.