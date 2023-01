Sommer, Nübel, Trapp? Der Stand bei Bayerns Torwart-Suche

Der FC Bayern sucht einen Ersatz für den verletzten Manuel Neuer (36). Wie es beim Kandidatenkreis gerade aussieht.

Tabellenführer sind die Bayern an Heiligabend gewesen, immerhin das wird den einen oder anderen Fan beruhigt haben. In den sozialen Medien jedoch ein Bild von Manuel Neuer zu sehen, der mit Krücken am Weihnachtsbaum posiert, trieb die Sorgenfalten wieder in die Stirn. Denn so gut die abschließende Phase der ersten Saisonhälfte auch lief - seitdem ging einiges schief.

Erst erwischte es noch vor der WM Sadio Mané (Entzündung im Wadenbeinköpfchen), dann Lucas Hernandez (Kreuzbandriss) beim französischen Eröffnungsspiel und zu guter Letzt Neuer, der sich nach dem deutschen Ausscheiden beim Skitouren das Schien- und Wadenbein brach. Ganz zu schweigen davon, dass jeder einzelne bayerische WM-Fahrer Katar mit einem schlechten Gefühl verlassen musste.

Nübel sieht "wenig Sinn" in einer Rückkehr

Oberste Priorität hatte schon vor dem Start ins neue Jahr die Suche nach einem Ersatz für Neuer, da in der Innenverteidigung und in der Offensive gerade noch genügend Alternativen bereitstehen. Eine vorzeitige Rückholaktion von Alexander Nübel (bis Saisonende an Monaco verliehen) gestaltet sich doppelt schwierig, weil die AS keinen Ersatz findet und Nübel keine Lust hat, nur der Lückenbüßer für Neuer zu sein. "Es macht wenig Sinn, dass ich zurückkomme", sagte der 26-Jährige zuletzt der "Bild".

Sollte sich Neuer - wie zum jetzigen Stand erwartet - wieder vollständig erholen und im Sommer neu angreifen, will Nübel auch die kommende Spielzeit woanders verbringen, um weiterhin regelmäßige Einsätze zu erhalten.

Sommers Vertrag bei Gladbach endet im Juni

Bei Yann Sommer könnte sich das anders verhalten. Der Vertrag des Schweizer Schlussmannes bei Borussia Mönchengladbach endet am 30. Juni 2023, seit Sonntag dürfte er also mit jedem x-beliebigen Verein über eine Zusammenarbeit ab Juli verhandeln. Gleichwohl könnte er sich mit Gladbach auf eine Verlängerung einigen, Gespräche hat es schon gegeben.

Oder verlässt Sommer Gladbach bereits im Winter? Grundsätzlich ist der 34-Jährige als Neuer-Ersatz denkbar, schließlich hatte er ausgerechnet in München beim 1:1 im August einen hervorragenden Eindruck hinterlassen. Nach kicker-Informationen hat Sommer die Verantwortlichen am Niederrhein noch nicht mit einem Wechselwunsch konfrontiert. Er und seine Frau, die als Staatsanwältin arbeitet, hatten erst im vergangenen Jahr ein Haus in Düsseldorf gebaut, wobei das im Fußballgeschäft natürlich nicht viel heißen muss.

Trapp zu Bayern? Eintracht-Sportvorstand: "Völliger Blödsinn"

Die Chance, in München Deutscher Meister zu werden und vielleicht sogar die Champions League zu gewinnen, reizt auch Sommer. Nur: Was passiert ab Juli, wenn Neuer zurückkommt? Entsteht dann wirklich ein fairer Wettkampf für Sommer, oder zieht er weiter? Manchester United wurde ebenfalls nicht selten als Interessent genannt.

Kevin Trapp wird hingegen ziemlich sicher nicht nach München wechseln. Einen Medienbericht, wonach der Tabellenführer beim Nationalspieler angefragt habe und dieser grundsätzlich nicht abgeneigt gewesen sei, widerlegte Sportvorstand Markus Krösche beim "Wiesbadener Kurier" deutlich: "Das ist eine von den Beratern fingierte Geschichte, völliger Blödsinn."