Sommer-Finale der Strauss Prime League erstmals offline

Das Finale des Summer Splits der Strauss Prime League findet erstmals offline statt. Das gab die Liga heute bekannt.

Diesen Sommer findet das Finale der Strauss Prime League in League of Legends erstmals offline statt. Wie die Liga heute offiziell bekannt gab, wird die Endrunde am 20.08.2022 in der Arena Berlin ausgetragen. Diese hält Platz für rund 2.000 Menschen.

Über die Altersbeschränkungen, Ticketpreise sowie das Rahmenprogramm der Veranstaltung will die Liga demnächst Informationen bereitstellen.

Gesucht wird dann der Nachfolger von Berlin International Gaming (BIG). Die konnten sich im letzten Finale gegen Penta 1860 mit 3:0 durchsetzen. Während BIG derzeit mit sieben Siegen und drei Niederlagen oben in der ersten Division zu finden ist, sucht Finalgegner Penta 1860 noch nach ihrer Form. Hier stehen zwei Siegen acht Niederlagen gegenüber.

Im Mittelfeld angesiedelt: Das Team von YouTuber Maximilian 'HandOfBlood' Knabe. Das Offline-Finale dürfte für Eintracht Spandau ein zusätzlicher Ansporn sein, ein Heimspiel wäre für die Organisation sicherlich ein Highlight.