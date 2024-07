Sommer bleibt an der Lohmühle

Leon Sommer geht mit dem VfB Lübeck in die Regionalliga Nord. Der 23-jährige Außenverteidiger, der vor einem Jahr vom Hamburger SV an die Lohmühle kam und in der 3. Liga zum Stammspieler avancierte, unterschrieb einen neuen Einjahresvertrag. "Er hat bereits in der letzten Saison vielfach sehr gute Leistungen gezeigt und mit seiner Dynamik, seiner Physis und seiner Einsatzbereitschaft überzeugt. Wir gehen davon aus, dass wir ihn mit unserem Trainerteam noch einmal weiterentwickeln werden und er gemeinsam mit uns seine Qualität noch weiter steigern wird", so Sportvorstand Sebastian Harms.