Sommer bei Bayern: Weniger Gegentore, weniger Paraden

30 Tage nach seinem Wechsel von Borussia Mönchengladbach zum FC Bayern kehrt Yann Sommer erstmals dorthin zurück, wo er achteinhalb Jahre lang Nummer 1 und Leistungsträger war.

Yann Sommer als Bayern-Keeper und am 4. Spieltag der Hinrunde mit Gladbach in München. imago images

Es sind veränderte Vorzeichen, wenn der deutsche Rekordmeister am Samstagnachmittag im Borussen-Park antritt. Der große Rivale aus den 1970er-Jahren gehörte in jüngerer Vergangenheit nicht zu den Lieblingsgegnern des FC Bayern. In den jüngsten vier Pflichtspielen gelang dem FCB kein Sieg, nur zu gut in Erinnerung ist das 0:5 im DFB-Pokal aus dem Oktober 2021.

Eine Variable der Gladbacher Erfolgsformel gegen die Bayern hieß Yann Sommer. Der Torhüter gehört zu den wenigen Fußballern, die eine positive Bilanz gegen sie haben: Sieben Siege, vier Unentschieden und nur sechs Niederlage sind sehr beachtlich, zumal Sommer oft genug mit herausragenden Leistungen dazu beitrug. Zum Beispiel beim 1:1 in der Hinrunde. Vierter Spieltag, Samstagabend in der Allianz-Arena, die Bayern in Spiellaune. Doch sie verzweifeln beim 1:1 an Sommer, der 19 Torschüsse abwehrt und damit einen Bundesligarekord aufstellt, seit diese Daten erfasst werden.

Alles sprach für Sommer

Die Münchner verpflichteten schon immer gerne Spieler, die gegen sie überzeugt hatten. Ob es im Fall Sommer eine Rolle gespielt hat? Der 34-Jährige war letztlich die beste verfügbare Alternative auf dem schwierigen Torhütermarkt, als Manuel Neuer sich schwer verletzte. Sommer spricht deutsch und französisch, was mit Blick auf den Franzosen-Block beim FC Bayern kein Nachteil ist. Er kennt die Liga, sein Vertrag wäre in einem halben Jahr ausgelaufen, das machte ihn trotz 8,5 Millionen Euro Basisablöse erschwinglich.

Einen Tag nach der Verpflichtung stand Sommer bereits im Bayern-Tor, wurde beim 1:1 in Leipzig nicht sonderlich beschäftigt. In seinen ersten drei Pflichtspielen musste er jeweils einen Gegentreffer hinnehmen, ehe beim 4:0-Pokalsieg in Mainz endlich die Null stand. Nach zwei Gegentreffern in Wolfsburg behielt Sommer zuletzt zweimal eine weiße Weste, wobei er am 1:0-Hinspiel-Sieg im Achtelfinale der Champions League in Paris seinen Anteil hatte.

Es zeichnet einen Torwart von Bayern München aus, dass du nicht so viel zu tun bekommst, aber da bist, wenn du gebraucht wirst. Oliver Kahn

"Es zeichnet einen Torwart von Bayern München aus, dass du nicht so viel zu tun bekommst, aber da bist, wenn du gebraucht wirst", sagte Vorstands-Boss und Ex-Welttorhüter Oliver Kahn in Paris und lobte damit auch Sommer. Diesen zeichnet aus, dass er stets anspielbar ist und am Ball die Ruhe behält.

Ein Vergleich zwischen seinen Leistungen in der Hinrunde bei der Borussia und nun in München ist noch mit Vorsicht zu genießen, weil er über eine relativ geringe Anzahl an Spielen gezogen wird. Da er mit Gladbach nicht international spielte, lohnt nur der Blick auf die Bundesliga.

Krasser Unterschied bei der Häufigkeit von Paraden

Beim FC Bayern zeigte Sommer bislang alle 75 Minuten eine Parade, in Mönchengladbach alle 19. Zahlen, die Kahns Aussage stützen. In München bekommt Sommer im Schnitt nur alle 90 Minuten ein Gegentor, in Gladbach war dies alle 64 Zeigerumdrehungen der Fall. Dort parierte er 77 Prozent der Bälle, in München bislang nur 54,5 Prozent. Letztlich musste er sich an alter Wirkungsstätte schlicht häufiger auszeichnen als nun in München. Ob das auch am Samstag so bleibt?