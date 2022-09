Sommer 2022: Über fünf Milliarden Euro für Transfers - Berateranteil steigt

Hat sich der internationale Mercato von Corona erholt? Die Zahlen der FIFA legen das zumindest nahe. Denn in der jüngst abgelaufenen Transferperiode sind die Ablösesummen für internationale Transfers bei den Männern um rund 30 Prozent gestiegen.

So wurden laut dem aktuellen Transferreport, den der Weltverband an diesem Donnerstagpubliziert hat, 5,03 Milliarden Euro an Ablösesummen bezahlt. Dies betrifft nur die Wechsel über Landesgrenzen hinweg, nationale Transfers sind hier nicht einberechnet.

Jene 5,03 Mrd. entsprechen einem Zuwachs von rund einem Drittel im Vergleich zur Vorjahresperiode, in der 3,75 Milliarden Euro umgesetzt wurden. Vom Allzeithoch aus dem Sommertransferfenster 2019 in Höhe von 5,84 Milliarden Euro ist der Markt jedoch noch ein Stück entfernt - trotz aktuell mehrerer Deals im beinahe dreistelligen Millionenbereich. Die prominentesten Namen: Antony, für 95 Millionen Euro von Ajax zu Manchester United, Wesley Fofana, für gut 80 Millionen Euro von Leicester City zum FC Chelsea, oder Aurelien Tchouameni, für 80 Millionen Euro von der AS Monaco zu Real Madrid.

Rekord: 9717 internationale Transfers

Einen Rekord gibt es dennoch zu verzeichnen: Noch nie wechselten in einer Transferperiode so viele Profis, der Weltverband spricht von 9717 internationalen Transfers. Dies entspricht einem Plus von 16 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Auch den Frauenfußball hat numerisch betrachtet das Wechselfieber gepackt. 684 Wechsel bedeuten einen Zuwachs von 14 Prozent und ebenso ein Allzeithoch.

Von Corona also keine Spur mehr im Milliardenbusiness Profifußball, das noch zu Beginn der Pandemie um seinen Fortbestand bibbern musste. Auch in Deutschland nahm so mancher Klub Hilfen aus dem Steuersäckel in Anspruch, von Überbrückungshilfen über KfW-Kredite bis hin zu Landesbürgschaften.

Premier League als Treiber - Fast 500 Millionen Euro für Berater

Allerdings dürften für den massiven Zuwachs an Ablösesummen vor allem die Premier-League-Klubs verantwortlich sein. Die englischen Wettbewerber gaben mit 1,8 Mrd. Euro mit Abstand am meisten aus, gefolgt von Italien (552 Mio.), Spanien (482 Mio.), Frankreich (473 Mio.) und Deutschland (463 Mio.). Mit Ausnahme des FC Bayern (de Ligt, Mané), RB Leipzig (Werner, Raum) und Borussia Dortmund (Adeyemi, Haller) hielten sich die Bundesligavertreter in Sachen hohe Ablösen in der Tat weitgehend zurück.

Zudem dürfen die Klubs hierzulande wirtschaftliche Nachhaltigkeit für sich reklamieren. Denn bei den Einnahmen aus internationalen Transfers liegen sie mit 564 Mio. Euro auf Rang zwei, getoppt wird dieser Wert nur von den Franzosen (621 Mio. Euro).

An Spielervermittler fließen für die Transfers der aktuellen Periode insgesamt knapp 498 Millionen Euro. Über einen Zehnjahreszeitraum betrachtet heißt das: Das Verhältnis von Beraterprovisionen zu Transferentschädigungen ist seit 2012 von 6,1 auf 9,9 Prozent gestiegen.