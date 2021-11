Solskjaer nach ManUnited-Aus: "Dieser Klub bedeutet alles für mich"

Sonntagmittag hatte Manchester United bekannt gegeben, dass Ole Gunnar Solskjaer den Verein verlassen hatte. Am Abend veröffentlichte der englische Rekordmeister ein ebenso ungewöhnliches wie emotionales Abschiedsinterview.

Nun also doch. Nach den seit fast drei Jahren immer wieder aufbrodelnden Diskussionen um seine Person räumte Ole Gunnar Solskjaer Sonntagmittag seinen Trainerposten bei Manchester United. Platz acht in der Premier League und zuletzt die herbe Niederlage gegen Aufsteiger Watford war auch für die umstrittenen Klubbosse zu viel des Schlechten.

Offiziell ist in der Klubmitteilung von einem Rücktritt zu lesen, diesen Schritt dürfte der heftig kritisierte Solskjaer aber wohl unter Druck seiner Vorgesetzten gegangen sein, um auch mit erhobenen Hauptes den Verein zu verlassen.

Anders als bei herkömmlichen Trennungen von Trainern veröffentlichte ManUnited am Abend des selben Tages ein ungewöhnliches Interview mit dem scheidenden Coach und früheren Spieler. "Ich wollte, dass wir den nächsten Schritt gehen, um die Meisterschaft spielen, Trophäen gewinnen", begann der Norweger, der in seiner Zeit als Coach bei den Red Devils ohne Titel blieb. "Ich werde durch die Vordertür hinausgehen, weil ich glaube, jeder weiß, dass ich alles gegeben habe für diesen Klub. Dieser Klub bedeutet alles für mich und wir passen zusammen. Aber leider habe ich nicht die Resultate gebracht, die wir brauchen, und es ist Zeit für mich zu weichen."

"Stolz" über seine Arbeit

In dem Interview rekapitulierte die Klublegende seine Zeit an der Seitenlinie des Vereins. "Ich fühle mich so geehrt und privilegiert, das Vertrauen gehabt zu haben, diesen Klub nach vorne zu bringen", so Solskjaer, der im Dezember 2018 interimsweise, und ab März 2019 fest die Red Devils übernommen hatte, "und ich hoffe, dass ich ihn in einem besseren Zustand verlasse, als ich gekommen bin." Der sichtlich emotionale Solskjaer sprach darüber, wie er "auf jede einzelne Sekunde mit Stolz" blicken werde, aber auch, dass er sich eine Auszeit mit seiner Familie in Norwegen gönnen werde, bevor er wieder "im Fußball arbeite".

Ich möchte, dass er Erfolg hat und hoffentlich habe ich die Grundlage dafür gelegt. Ole Gunnar Solskjaer über seinen möglichen Nachfolger

Trotzdem: "Ich werde das Team natürlich verfolgen", stellte er klar und erklärte gleichzeitig, er werde den nächsten Manager unterstützen. "Ich möchte, dass er Erfolg hat und hoffentlich habe ich die Grundlage dafür gelegt." Lachend ergänzte der 48-Jährige, der mit seiner optimistischen Art und nicht zuletzt durch seinen Siegtreffer im Champions-League-Finale 1999 gegen den FC Bayern enormes Ansehen bei Verein und Fans genießt: "Ich möchte nichts vorwegnehmen, aber die beiden Male, als ich Molde verlassen habe, haben sie die Liga gewonnen. Also viel Erfolg, an den, der jetzt übernimmt."

"Ich bin ein Fan und ich wünsche den Spielern nur das Beste", konstatierte Solskjaer am Ende des fast zwölfminütigen Interviews mit Tränen in den Augen. "Ich bin mir sicher, wir sehen uns wieder. Denn wenn es einen Ort gibt, an dem ich Fußballspiele anschaue, dann ist es im Old Trafford."

