Solskjaer: ManUnited lehnte Schnäppchen Haaland ab

Laut Ex-Trainer Ole Gunnar Solskjaer hätte Manchester United Erling Haaland im Sommer 2018 zum Schnäppchenpreis haben können - wollte aber nicht.

Als Erling Haaland im vergangenen Sommer bei Manchester City unterschrieb, gratulierte ihm auch Landsmann Ole Gunnar Solskjaer. "Er hat mir geschrieben: 'Viel Glück beim Wechsel auf die falsche Seite von Manchester'", hatte Haaland schon vor Monaten verraten. Solskjaer, der bis 2007 elf Jahre lang das Trikot der Red Devils getragen hatte, hätte den Ex-Dortmunder naturgemäß lieber bei Manchester United gesehen - wie 2018 schon mal.

Denn nun verriet Solskjaer, er habe dem englischen Rekordmeister bereits vier Jahre vorher vergeblich eine Verpflichtung Haalands ans Herz gelegt, als dieser noch gemeinsam mit dem damaligen Teenager bei Molde FK arbeitete. "Ich habe United kontaktiert, weil wir diesen talentierten Stürmer hatten, den sie in ihren Reihen haben sollten", zitierten englische Medien Solskjaer am Samstag im Rahmen einer Veranstaltung in Manchester. "Aber leider haben sie nicht auf mich gehört."

"Vier Millionen Pfund - doch sie haben ihn nicht verpflichtet"

Dabei hätten die milliardenschweren Red Devils für den damals gerade 18-Jährigen offenbar nur einen Schnäppchenpreis bezahlen müssen. "Vier Millionen Pfund", also umgerechnet etwas mehr als 4,5 Millionen Euro, seien fällig gewesen, so Solskjaer. "Doch sie haben ihn nie verpflichtet. Vier Millionen!"

Erst im Januar 2019 verließ Haaland Molde schließlich - für kolportierte acht Millionen Euro in Richtung Salzburg, kurz nachdem Solskjaer ManUnited-Trainer geworden war. Und auch ein Jahr später landete Haaland nicht bei United, das diesmal tatsächlich um ihn buhlte. Stattdessen machte Borussia Dortmund das Rennen und bereute es wahrlich nicht.

Seit dieser Saison nun schießt Haaland mit längst neunstelligem Marktwert für Manchester City Tor um Tor. Wettbewerbsübergreifend steht der 22-Jährige aktuell bei 51 Treffern, 35 davon allein in der Premier League, was einen neuen Rekord darstellt. ManUnited dagegen sucht für den Sommer einen Mittelstürmer - ein Schnäppchen ist nicht zu erwarten.