Solskjaer lobt Restaurant-Besuch - ManUnited nicht nur im Derby ohne Varane

Manchester United und Ole Gunnar Solskjaer stehen im Derby gegen ManCity erneut unter Druck. Die personelle Lage hilft da nicht.

Ab und zu wird Ole Gunnar Solskjaer auch aktuell als Genie bezeichnet. Am Dienstag zum Beispiel, als seine Mannschaft im Flugzeug nach Bergamo saß und Tottenham einen neuen Trainer präsentierte. Dieser Trainer nämlich, Antonio Conte, hätte eigentlich auch Solskjaer bei ManUnited beerben können.

Doch weil Solskjaer und ManUnited am vergangenen Samstag 3:0 bei Tottenham gewonnen und Nuno Espirito Santo damit aus dem Amt befördert hatten, nahmen die Spurs den am heißesten gehandelten potenziellen Solskjaer-Nachfolger vom Markt - Genie!

Wahrscheinlich sind sie von Mikes Essen satt. Solskjaer über den Restaurant-Besuch des Teams

Solskjaer hat es mal wieder geschafft, seinen Job zumindest vorübergehend zu behalten. Auf das 0:5 gegen Liverpool folgte ebenjener Sieg in London und ein schmeichelhaftes 2:2 unter der Woche bei Atalanta. "Wir hatten eine gute Woche", sagte der angezählte Trainer vor dem Stadtderby am Samstagmittag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker). "Wir müssen mit dem Glauben in dieses Spiel gehen, dass wir etwas erreichen können. Es ist ein Derby, und jeder weiß, was auf dem Spiel steht."

Zum Beispiel Solskjaers Job. "Man erwartet keine leichte Zeit, wenn man Manager von ManUnited wird, so ist das nun mal." Immerhin spricht die jüngste Bilanz für den Norweger, United gewann drei der letzten vier Duelle mit City, blieb dreimal in Folge ohne Gegentor.

Varane fehlt ManUnited mehrere Wochen

Dass Raphael Varane mit einer Oberschenkelverletzung mehrere Wochen fehlen wird, hilft nicht zwingend, diese Serie aufrechtzuerhalten. Momentan spricht einiges dafür, dass Solskjaer auch gegen City auf eine Dreierkette setzt, neben Harry Maguire dürften Eric Bailly und der noch angeschlagene Victor Lindelöf beginnen.

Am Donnerstagabend hatte sich die gesamte Spielertraube zu einem Abendessen in der Stadt versammelt, Solskjaer begrüßte das Team-Dinner: "Die Mannschaft steht sehr eng zusammen und weiß, dass sie einander braucht, das schweißt zusammen, und der Teamgeist ist wichtig. Wir haben hier oben eine tolle Kantine, aber wahrscheinlich sind sie von Mikes Essen satt."